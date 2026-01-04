Mistérios da humanidade que nunca foram desvendados e dificilmente serão
Por Flipar
?The Hum?: O fenômeno conhecido como ?O Zumbido? (em tradução livre) é um som específico, de baixa frequência e constante que algumas pessoas afirmam ouvir em várias partes do mundo.
Joe por Pixabay
Embora o som seja imperceptível para a maioria das pessoas, alguns indivíduos relatam uma sensação de desconforto e perturbação ao ouvi-lo.
Anja por Pixabay
Apesar de várias tentativas, os pesquisadores ainda não conseguiram determinar uma causa definitiva para o "The Hum" e muitos dos relatos são considerados como possíveis efeitos psicológicos ou neurológicos.
Janusz Walczak por Pixabay
Manuscrito Voynich: Trata-se de um livro misterioso e enigmático que tem intrigado historiadores, criptógrafos e linguistas há mais de um século. São 240 páginas de um alfabeto desconhecido e cheio de desenhos enigmáticos de plantas, animais e símbolos astrológicos.
domínio público
Várias teorias foram propostas sobre sua finalidade e conteúdo, mas nenhuma delas foi confirmada. Alguns acreditam que o livro seja um tratado médico, enquanto outros acreditam que seja um livro de magia ou alquimia.
Domínio público
O alfabeto utilizado no livro consiste em caracteres únicos que nunca foram encontrados em nenhum outro idioma conhecido. Muitos criptógrafos e linguistas já tentaram decifrá-lo, mas nenhum obteve sucesso até agora.
domínio público
Triângulo das Bermudas: Trata-se de uma região de aproximadamente 500 mil km² no oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, que ficou famosa por supostamente ser responsável pelo desaparecimento de dezenas de navios e aviões ao longo dos anos.
wikimedia commons Danilo94
Muitas teorias foram propostas para explicar esses desaparecimentos, incluindo atividades paranormais, erros humanos, fenômenos naturais incomuns, como tempestades ou correntes oceânicas, e até mesmo atividades alienígenas.
Gianluca por Pixabay
Cientistas e pesquisadores continuam a estudar a área em busca de respostas e explicações para os desaparecimentos, e muitos acreditam que a maioria dos incidentes pode ser explicada por causas naturais ou falhas mecânicas.
Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
A inscrição é composta por dez letras: "DOUOSVAVVM". Criptógrafos e historiadores vêm tentando decifrar o código por mais de 200 anos, mas nunca conseguiram. Tem quem acredite que a inscrição esteja relacionada à Ordem dos Cavaleiros Templários, a tesouros piratas ou ao Santo Graal.
wikimedia commons Mike Peel
Rongorongo: É um sistema de escrita misterioso descoberto na Ilha de Páscoa, que fica no Oceano Pacífico. O sistema é composto por uma série de símbolos esculpidos em tábuas de madeira. É considerado um dos sistemas de escrita mais misteriosos do mundo.
wikimedia commons Penarc
Muitas teorias foram propostas sobre o significado dos símbolos, incluindo que eles representam uma língua perdida, um calendário, um sistema de contagem ou um registro de eventos históricos.
wikimedia commons Dennis Jarvis
O círculo de pedras foi construído há mais de 5 mil anos e fica localizado no sul da Inglaterra. O local ficou tão famoso que se tornou um ponto turístico ao longo dos anos.
wikimedia commons Tristan J. Wilson
Algumas teorias propõem que os eventos podem estar relacionados com desastres de barcos ou com mortes de imigrantes clandestinos que tentaram atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Que loucura!
Nick Saxby Unsplash
Linhas de Nazca: As linhas de Nazca são um conjunto de figuras geométricas e desenhos gigantes, criado entre os anos 500 a.C. e 500 d.C., que se estendem por cerca de 80 quilômetros na região de Nazca, no Peru.
Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
As linhas foram descobertas em 1930, e consistem em mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas.
Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
As figuras são tão grandes que só podem ser vistas do alto, o que tem levantado a questão sobre como a cultura pré-inca foi capaz de criá-las com tamanha precisão e complexidade.
wikimedia commons Diego Delso
As linhas de Nazca são consideradas Patrimônio Mundial pela UNESCO, e têm sido alvo de controvérsia por conta do turismo excessivo e da degradação ambiental. O governo peruano tem trabalhado para proteger as linhas e incentivar o turismo sustentável na região.
Wikimedia Commons/Eduardo Araujo Ribeiro
Algumas teorias dão conta de que as linhas foram criadas para fins religiosos ou cerimoniais, enquanto outras sugerem que elas formavam um sistema de irrigação ou um calendário astronômico. A verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo para que serviam os desenhos.