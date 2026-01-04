Cantora gerada por IA ganhou contrato milionário com gravadora e causou rebuliço
Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA.
Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano.
Em seu perfil, é possível até ver "encontros" com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.
O hit mais reproduzido da "cantora" é a música ?São Paulo?, paródia de "Empire State of Mind", sucesso de Jay-Z e Alicia Keys.
"A música realmente usa o sample, cabe a eles liberar ou não. Se não liberar, paciência, a gente tem outros projetos vindo com a Tocanna", disse o criador de Tocanna após a proibição.
Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA.