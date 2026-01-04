Carta rara de James Dean é arrematada por R$ 170 mil em leilão
O item raro inclui o envelope original e uma foto do animal. A carta foi escrita um ano antes da morte precoce do astro. Ao longo da história, diversos itens pessoais de celebridades - ou até direitos sobre suas obras - foram comercializados por valores exorbitantes. Veja outros casos.
Um vestido florido que pertenceu à princesa Diana foi arrematado por R$ 2,8 milhões num leilão. E a compradora era tão fã da Lady Di que desmaiou ao conseguir a peça.
Trata-se de Renae Plant, uma colecionadora que já tem mais de 2.700 artigos pessoais da princesa. O vestido arrematado desta vez era usado por Diana em eventos de caridade.
Em janeiro de 2022, por exemplo, os direitos de todas as obras do cantor David Bowie foram vendidos para a Warner Chappell Music por US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,3 bilhão, sempre na cotação atual.
Em 2020, foi a vez dos direitos de Bob Dylan serem vendidos, dessa vez para a Universal Music por cerca de US$ 300 milhões - R$ 1,6 bilhão!
Essa não foi a primeira vez que uma peça de roupa da artista foi leiloado por um valor exorbitante. Em 2016, o vestido branco que ela usou em "O Pecado Mora ao Lado" (1955) foi vendido por US$ 4,6 milhões - cerca de R$ 25 milhões!
Guitarra de Kurt Cobain (Nirvana) ? Em 2023, uma guitarra quebrada e autografada pelo vocalista do Nirvana foi vendida por US$ 595 mil - cerca de R$ 3,1 milhões.
Autógrafo de John Lennon ? Em 2005, um autógrafo de John Lennon, o eterno vocalista dos Beatles, foi vendido por cerca de US$ 525 mil dólares - cerca de R$ 2,8 milhões.
O mais curioso é que esse autógrafo havia sido dado por Lennon para o homem que o assassinou, Mark David Chapman.
Luvas de Michael Jackson ? As icônicas luvas do "Rei do Pop" foram leiloadas em mais de uma oportunidade. Em 2009, um par que ele usou para estrear "Moonwalk" foi vendido por US$ 350 mil - em torno de R$ 1,8 milhão.
Em 2010, outra luva do cantor foi vendida por US$ 160 mil - aproximadamente R$ 850 mil.
Violão de John Lennon ? Outro item de John Lennon leiloado foi o violão usado por ele para gravar e compor vários hits dos Beatles. O valor? US$ 2,4 milhões - cerca de R$ 12,7 milhões.
Relógio de pulso de Elvis Presley ? Um relógio da marca Omega feito em ouro branco e usado pelo "Rei do Rock" foi leiloado por US$ 1,8 milhão - cerca de R$ 9,5 milhões.
Primeiro disco de Elvis Presley ? Outro item do músico adquirido em um leilão, em 2015, foi um disco original de seu primeiro álbum, lançado em 1953, pelo valor de US$ 300 mil - cerca de R$ 1,6 milhão.
Guitarra de Jimi Hendrix ? Uma guitarra modelo Japanese Sunburst, que pertenceu ao roqueiro, foi leiloada em 2020 por US$ 216 mil, o equivalente a R$ 1,1 milhão.
Lenço de papel usado pela Scarlett Johansson ? Isso mesmo que você leu. Em 2008, um lenço de papel usado pela atriz foi leiloado no Ebay por US$ 5,3 mil, o equivalente a R$ 28 mil hoje em dia!
Dente de John Lennon ? Achou que não teria mais John Lennon nessa lista? Em 2011, um molar do cantor foi comprado por um dentista por cerca de 20 mil libras - algo em torno de R$ 143 mil.
Ainda falando dos Beatles, o papel com o primeiro contrato assinado pela banda, em 1962, foi vendido em 2019 por 275 mil libras - cerca de R$ 2 milhões.
Tênis de Kanye West ? Em 2021, um tênis Nike Air Yeezy 1, do rapper Kanye West, se tornou o calçado mais caro do mundo ao ser arrematado por US$ 1,8 milhão - aproximadamente R$ 9,5 milhões.
Óculos de John Lennon ? Sim, ele de novo. Em 2020, o icônico par de óculos do músico foi vendido por US$ 56,8 mil - cerca de R$ 300 mil - em um leilão realizado em Londres.
Carro de Janis Joplin ? Em 2015, o lendário Porsche 356 usado pela "Rainha do Rock" foi adquirido em um leilão em Nova York por US$ 1,76 milhão, algo próximo de R$ 9,3 milhões!