‘Mar de Plástico’ é visto do espaço; saiba onde fica
Por Flipar
É o chamado ?Mar de Plástico?, um vasto complexo que cobre 32 mil hectares entre El Ejido e Almería.
Ali, são produzidas anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de alimentos, como pimentão, tomate, pepino, melão e melancia.
A produção movimenta cerca de US$ 5,1 bilhões por ano, representando 40% do PIB da região de Almería.
Além disso, o ?Mar de Plástico? gera aproximadamente 100 mil empregos, consolidando-se como a principal atividade econômica local, ao lado do turismo.
O sucesso agrícola da região de Almería começou no fim do século 19. "De Almería saíam uvas e outros produtos muito cobiçados no Reino Unido porque eram cultivados de forma artesanal, em empresas familiares", explicou à BBC o historiador Andrés Sánchez Picón.
Apesar de os produtores afirmarem que reciclam 100% do material, especialistas contestam, apontando falhas no controle dos resíduos.
No aspecto social, a situação também é contraditória. Embora El Ejido apresente baixo índice de desemprego, é uma das cidades com maior desigualdade da Espanha.
Estima-se que 60% da força de trabalho nas estufas seja composta por migrantes, em grande parte vindos do norte da África.
Muitos vivem em condições precárias, sem contratos formais, sem acesso a moradia adequada, água ou eletricidade, e enfrentam exploração laboral, discriminação e tensões raciais.
Ambientalistas e organizações sociais defendem a necessidade de uma transição para um modelo menos intensivo, mais sustentável e com melhores condições trabalhistas para garantir o futuro da região.