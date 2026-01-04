Cidade chinesa detém recorde de baixa temperatura: ovo congela assim que quebra
Por Flipar
O recorde anterior era de -52,3ºC, registrado em 1969. Tambem nesse cidade chamada de Polo Norte da China
Os habitantes do lugar, que fica localizado no extremo norte do país, já estão acostumados com as temperaturas geladas, mas dessa vez nem eles pareciam preparados!
Conhecida como ?Pólo Norte da China?, Mohe costuma ter gelo e neve por um período de até oito meses no ano!
O jornal China Daily diz que Mohe é considerada a cidade mais fria da China.
A cidade, que tem pouco mais de 83 mil habitantes, fica na província de Heilongjiang e faz fronteira com a Rússia, um dos lugares mais frios do mundo.
A cidade inclusive já sediou maratonas de inverno.
É comum que a cidade registre uma temperatura média na casa dos -15ºC.
Segundo o canal de notícias ?Beijing News? , o consumo de carvão costuma aumentar nas quedas mais drásticas de temperatura.
Mesmo com os os meios de comunicação alertando para as ondas de frio extremo, cidades como Pequim sempre ficam com as ruas lotadas de pessoas para eventos festivos. Foi assim ao comemorar o Ano Novo Chinês.
Uma mulher relatou à agência Nikkei de Notícias que estava tão frio que as orelhas delas ?doíam como se estivessem sendo arrancadas?.
A Administração Meteorológica da Coreia do Sul chegou a emitir um alerta alertando as pessoas para o perigo de congelamento nas ruas.
As temperaturas chegam a -16°C em Seul e -25°C no condado de Cheorwon, perto da fronteira com a Coreia do Norte, nos momentos mais gelados.