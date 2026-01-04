Serpente de pedra é achada em antiga capital asteca; entenda o simbolismo
Por Flipar
A serpente foi encontrada durante escavações na antiga Escola de Jurisprudência da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), um tesouro de artefatos históricos em si. Ela estava na asa leste do edifício.
José Vasconcelos Calderón/Wikpedia
Segundo os pesquisadores, foi encontrada fora do seu contexto original, com elementos arquitetônicos desconexos. Misturas de lama e água cobriram a escultura por mais de meio milênio e contribuíram para a preservação.
Eneas de Troya and Olga Cadena/Wikpedia
No momento da descoberta, uma equipe de especialistas foi montada para cuidar da escultura, levantada do subsolo com o auxílio de um guindaste.
INAH
Para estabilizar os pigmentos, os pesquisadores utilizam métodos sofisticados de preservação. E o processo de policromia é importante para a preservação da escultura. Os pigmentos usados pelos astecas provinham de minerais e vegetais.
INAH
Um espaço selado, forrado com filmes plásticos, foi equipado com umidificadores e dataloggers (registradores de dados) para ler e controlar, a todo momento, a umidade relativa dessa representação ancestral da serpente.
INAH
O objetivo é tirar a umidade acumulada durante séculos de maneira lenta e cuidadosa, para que ela saia dos poros internos da rocha até sua superfície, sem perda de cor e sem ocorrência de fissuras ou cristalizações.
INAH
O trabalho minucioso envolve pesquisadores do Laboratório Nacional de Ciências para a pesquisa e Conservação do Patrimônio Cultural da UNAM para análise dos materiais da escultura.
INAH
O objeto arqueológico reforçou os estudos sobre a temporalidade, a iconografia e o simbolismo das peças usadas pelos astecas na época pré-hispânica.
INAH
Os astecas eram uma cultura mesoamericana que floresceu no centro do México no período pós-clássico, entre os anos de 1300 a 1521.
chaccard wikimedia commons
Entre esses povos, existia a Quetzalcoatl, que era uma divindade na cultura e literatura mesoamericanas e significa "serpente emplumada" ou "serpente de penas quetzal". A adoração de uma Serpente Emplumada foi documentada pela primeira vez no Teotihuacan no primeiro século a.C .
Jami Dwyer/Wikpedia
O Deus serpente emplumada e da criação, da aprendizagem e do vento. Na mitologia, quando os guerreiros morrem, suas almas se transformam em raras aves emplumadas e voam para o sol.
Nam from D-Block, USA Wikimedia commons
Quetzalcoatl foi uma divindade importante tanto na arte quanto religião da maior parte da Mesoamérica por quase 2.000 anos, desde a era pré-clássica até a conquista espanhola.