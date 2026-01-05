Caso único no Oscar: ator ganhou 2 estatuetas por um só papel
Por Flipar
Este filme, aliás, lhe deu ainda um prêmio especial no Globo de Ouro justamente por ele não ser profissional. Na vida pessoal, Harold foi casado duas vezes e teve dois filhos.
Divulgação
"Os Melhores Anos de Nossas Vidas" é um filme de 172 minutos, que tem direção de William Wyler e roteiro de Robert E. Sherwood. O filme foi inspirado em um livro ("Glory for Me", de MacKinlay Kantor) e em um artigo de jornal.
Divulgação
Depois, Troy Kotsur, que também é surdo, ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, pela atuação em "CODA" ("No Ritmo do Coração"). O filme é de 2021 e também teve Matlin no elenco. O artista nasceu surdo, em 24/7/1968, no Arizona (EUA).