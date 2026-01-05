Idoso entra para o Livro dos Recordes como o homem mais velho do mundo a ser adotado
Mesmo após a mudança da família de Ryan para outra região, o contato não se perdeu; ao contrário, tornou-se ainda mais próximo, já que Bill lecionava em uma escola de ensino fundamental nas proximidades.
Com o tempo, os laços se tornaram quase familiares. Eles passaram a compartilhar momentos de lazer que iam de partidas de bingo a passeios de moto.
A ideia surgiu de maneira descontraída, durante uma conversa informal na garagem. Ryan comentou, em tom de brincadeira, que a adoção parecia ser a única alternativa.