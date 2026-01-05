Celebridades que já adotaram filhos; veja lista!

A diva pop já adotou quatro crianças ao longo da vida: David, em 2006, Mercy, em 2009, e as gêmeas Esther e Stella, em 2017. Antes, ela já tinha dois filhos biológicos: Lourdes Maria e Rocco Ritchie.
No mundo do entretenimento, não são raros os casos de personalidades que têm ou tiveram filhos adotivos. Confira!
Antonio Fagundes: O ator adotou três filhos enquanto esteve com a atriz Clarice Abujamra: Antônio, Dinah e Diana. Antes, ele já era pai de Bruno Fagundes, fruto do seu antigo casamento com a atriz Mara Carvalho.
Miguel Falabella: Outro ator que é discreto em relação à vida pessoal, Miguel Falabella tem dois filhos adotivos, Theo e Cassiano.
Elba Ramalho: A cantora já era mãe biológica de um filho, Luã, mas queria ser mãe novamente. Depois de descobrir que teria dificuldades para engravidar de novo, Elba decidiu adotar três meninas: Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula.
Daniela Mercury: Apesar de já ser mãe biológica de dois filhos biológicos, a cantora adotou mais três meninas, Márcia, Alice e Ana Isabel.
Luiz Fernando Guimarães: O ator e o marido, Adriano Medeiros, adotaram os irmãos biológicos Dante e Olívia, ambos em 2020.
Regina Casé: Adotou o menino Roque em 2013, que na época tinha cinco meses de vida. Ela já era mãe biológica de Benedita.
Drica Moraes: A atriz tentou engravidar várias vezes por inseminação artificial, mas nunca conseguiu. Foi então que adotou o menino Mateus após entrar no Cadastro Nacional de Adoção.
Gal Costa: A cantora, que morreu em novembro de 2022, tinha uma obstrução na trompa que impedia a gravidez e então adotou Gabriel quando ele tinha apenas dois anos.
Leandra Leal: A atriz e seu então marido na época, o gestor cultural Alê Youssef, adotaram a Julia em 2016 quando ela tinha apenas um ano e meio.
Glória Maria: A jornalista, que morreu em 2023, deixou duas filhas adotivas: Maria e Laura. Ela fazia questão de dizer que foi escolhida por elas e não o contrário, já que na época nem sequer pensava em ser mãe. Veja agora celebridades internacionais que já adotaram!
Brad Pitt e Angelina Jolie: Fora toda a confusão envolvendo o divórcio dos dois atores, Pitt e Jolie adotaram três crianças enquanto estiveram juntos: uma do Vietnã, uma do Camboja e outra nascida na Etiópia.
Lionel Richie: Richie adotou Nicole quando ela tinha 9 anos, junto com sua então esposa, Brenda Richie. Além dela, o cantor também é pai de Miles Richie e Sofia Richie, ambos biológicos.
Hugh Jackman: Embora seja um tanto discreto quanto à vida pessoal, o eterno ?Wolverine? foi um herói para duas crianças: Oscar e Ava.
Sharon Stone: O primeiro filho, Roan, foi adotado enquanto ainda era casada com Phil Bronstein. Depois vieram Laird e Quinn, quando a atriz já estava solteira. As três crianças foram adotadas no primeiro dia de vida, uma exigência de Sharon.
Viola Davis: Mais uma atriz consagrada que deu um belo exemplo! Ela adotou a menina Genesis em 2011 e tem muito orgulho ao falar da filha!
Charlize Theron: Mais uma estrela de Hollywood que adotou seus filhos, Jackson e August. A atriz já declarou que adotar sempre foi sua primeira opção.