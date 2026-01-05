Estudo confirma presença humana nas Cataratas do Iguaçu há seis mil anos
Por Flipar
A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.
Gentileza/Conicet/UNLP
Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.
Bernardo Moraes wikimedia commons
Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.
Divulgação prefeitura de Foz do Iguaçu
Atores da novela "Vale Tudo", remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. ?Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!?, escreveu Cauã Reymond na ocasião.
Reprodução Instagram
Ele foi a Foz do Iguaçu para a gravação do filme ?Cinco Júlias? e aproveitou para apreciar a maravilha das cataratas, uma das paisagens mais belas do planeta.
Reprodução Instagram
A cidade de Foz do Iguaçu, que fez 111 anos em 10/6/2025, fica a 643 km da capital Curitiba, ela ocupa 617 km² e tem cerca de 286 mil habitantes. Pesquisas arqueológicas revelaram vestígios de presença humana na região em 6.000 a.C.
enioprado wikimedia commons
A cidade é muito procurada para turismo devido justamente ao seu maior marco: o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as famosas cataratas.
Divulgação Urbia Cataratas
O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural, com o maior conjunto de quedas d'água do mundo. É Patrimônio da UNESCO desde 1987. E o Parque Nacional Iguazú, no lado argentino, tem este título desde 1984.
Kent DuFault por Pixabay
Curiosamente, pessoas costumam jogar moedas nas catararas e de tempos em tempos bombeiros fazem uma retirada. Em junho de 2023, 158 quilos de moedas foram recolhidos nas águas, em áreas rasas.
Reprodução TV Band
A operação, com uso de rapel, foi realizada porque as moedas são consideradas nocivas ao meio ambiente. A administração do parque e órgãos ambientais alertam que não se deve jogar moedas por que elas liberam metais pesados que prejudicam plantas e animais.
Reprodução TV Band
Havia moedas de diversos valores e de vários países. Muitas já deterioradas. As que puderam ser aproveitadas valeram, ao todo, R$ 3 mil. E esse valor foi destinado à compra de mudas da Mata Atlântica.
Reprodução TV Band
O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo!
willian_hludke por Pixabay
A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embeleza ainda mais a paisagem.
Werni pixabay
A Garganta do Diabo, uma queda em forma de U, tem 82 metros de altura e é a catarata mais impressionante. Ela marca a fronteira entre Brasil e Argentina.
Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
As quedas podem ser alcançadas, principalmente, a partir de duas cidades dos dois lados das cataratas: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no Brasil, e Puerto Iguazú, na província de Misiones, Argentina.
Werner Sidler por Pixabay
As Cataratas ficam na região que abrange, ainda, outro país: o Paraguai (município de Ciudad del Este). É a principal fronteira da América do Sul em termos de circulação de pessoas e relações internacionais.
Reprodução Facebook
Há dois aeroportos internacionais que recebem turistas interessados em visitar as Cataratas do Iguaçu.
SF Bri wikimedia commons
O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas tem um terminal operado por uma concessionária desde 2021 - o Grupo CCR - com contrato de 30 anos.
Fernando Barbosa - wikimedia commons
Os parques do Iguaçu também abrigam uma fauna diversificada, formada por mamíferos, belas aves (foto), répteis, anfíbios, peixes e pelo menos 800 tipos de invertebrados.
reprodução ICMBio, governo federal
Os quatis podem chegar perto dos visitantes quando as pessoas oferecem alimentos para eles, mas são selvagens e podem causar ferimentos. Por isso, a orientação é não interagir com esses animais.
reprodução de TV
Placas advertem para que as pessoas não alimentem os quatis. Com isso, elas evitam a aproximação dos animais.