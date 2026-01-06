Oscar Wilde: Ousado, atrevido, preso por ser gay, um homem à frente de seu tempo
Nascido em 16/10/1854 em Dublin, numa época em que a Irlanda ainda era parte do Reino Unido, Wilde expunha em suas obras a futilidade da sociedade vitoriana.
Filho de intelectuais, Wilde desde jovem aprendeu francês e alemão. Formou-se com louvor em Dublin e depois em Oxford, na Inglaterra. Alcançou sucesso com peças que lotavam os teatros.
Escritor, poeta e dramaturgo, Wilde tinha uma rara capacidade de usar o sarcasmo com elegância. Foi crítico mordaz da hipocrisia da sociedade britânica no fim do século 19. E pagou caro por isso.
Gay, foi perseguido, julgado, preso, humilhado.
A casa onde ele morou em Dublin hoje é um colégio. Mas costuma ser visitada por curiosos e fica em frente a uma praça que tem uma estátua do escritor.
Wilde tinha um relacionamento com o jovem Alfred Douglas e foi processado pelo pai do rapaz.
Wilde foi preso por dois anos, de 1895 a 1897, condenado a trabalhos forçados, e escreveu "De Produndis" na cadeia, longa carta que viria a ser publicada postumamente. Na foto, a cela do escritor.
Sua última obra foi "A Balada do Cárcere de Reading", que ele escreveu na França, para onde se mudou após a libertação em maio de 1897 e onde morreria, em 30/11/1900, aos 46 anos. Na foto, a prisão de Reading.
O sobrenome Holland foi adotado por Constance logo após a condenação de Wilde. Ela tirou o sobrenome do escritor dos filhos, para afastá-los do escândalo. Merlin (foto) vive na França e tem 77 anos. Ele investigou e escreveu sobre a vida do avô.
Um dos maiores sucessos de Oscar Wilde é "O Retrato de Dorian Gray", romance ácido em que o personagem fica mais jovem cada vez que prejudica alguém ou comete um crime, enquanto seu retrato vai virando um monstro.
Vivido por Stuart Townsend, Dorian foi incluído na Liga Extraordinária, junto com outros personagens famosos da Ficção. Entre eles, Allan Quatermain, das Minas do Rei Salomão, interpretado por Sean Connery.
A vida é muito importante para ser levada a sério.
Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.
A cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre.
A melhor maneira de começar uma amizade é com uma boa gargalhada. De terminar com ela, também.
Pouca sinceridade é uma coisa perigosa, e muita sinceridade é absolutamente fatal.
Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza.
Ser grande significa ser incompreendido.
Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo.
O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos.
Ah! Não me diga que concorda comigo! Quando as pessoas concordam comigo, tenho sempre a impressão de que estou errado.
Todo mundo é capaz de sentir os sofrimentos de um amigo. Ver com agrado os seus êxitos exige uma natureza muito delicada.
A ambição é o último recurso do fracassado.
A experiência não tem nenhum valor ético, é simplesmente o nome que damos aos nossos erros.
A única diferença que existe entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais.
Egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos.
O amor é quando começamos por nos enganar a nós próprios e acabamos por enganar a outra pessoa
Fazer parte da sociedade é uma amolação, mas estar excluído dela é uma tragédia.
Os velhos acreditam em tudo, as pessoas de meia idade suspeitam de tudo, os jovens sabem tudo.
Aqueles que não fazem nada estão sempre dispostos a criticar os que fazem algo.
E fechamos com a frase que resume o espírito inquieto de Wilde: Posso resistir a tudo, menos à tentação.