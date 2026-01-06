Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca Annabelle, da ‘Invocação do Mal’, em turnê
Por Flipar
A boneca Annabelle, que inspirou a franquia "Invocação do Mal", ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.
Reprodução/Facebook
Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.
Montagem/Reprodução
Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.
Reprodução/YouTube
Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.
Domínio Público
Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.
Divulgação
O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu "Museu do Oculto", em Connecticut.
Reprodução
Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.
Montagem/Reprodução/Divulgação
O sucesso de "Invocação do Mal", lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com "Annabelle", de 2014.
reprodução
O filme ainda ganhou duas continuações: "Annabelle 2: A Criação do Mal", lançado em 2017, e "Annabelle 3: De Volta Para Casa", lançado em 2019.