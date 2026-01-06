Madri vibra com pontos turísticos que deslumbram os visitantes
Palácio Real de Madrid (Palacio Real) - Concluído em 1764, o Palácio Real é a residência oficial da Família Real Espanhola, embora seja usado apenas para cerimônias de Estado. Este grandioso edifício barroco é um dos maiores palácios da Europa, com 3.418 quartos e jardins espetaculares.
Museu do Prado (Museo del Prado) - Fundado em 1819, o Museu do Prado é um dos museus de arte mais importantes do mundo. Abriga uma vasta coleção de obras-primas, incluindo trabalhos de Velázquez, Goya, El Greco e muitos outros mestres europeus.
Parque do Retiro (Parque del Buen Retiro) - Originalmente criado como jardim real no século XVII, o Parque do Retiro é um vasto oásis verde no coração de Madrid. Entre suas atrações estão o Palácio de Cristal, o lago com barcos e vários jardins escultóricos.
Puerta del Sol - A Puerta del Sol é uma das praças mais icônicas de Madrid, conhecida como o quilômetro zero das estradas radiais da Espanha. É um ponto de encontro popular e abriga o famoso relógio da Casa de Correos, que marca a contagem regressiva para o Ano Novo.
Plaza Mayor - Inaugurada em 1619, a Plaza Mayor é uma majestosa praça retangular cercada por edifícios com arcadas. Foi palco de eventos históricos como coroações, touradas e execuções públicas. Hoje, é um local popular para passear e desfrutar da gastronomia local.
Museu Reina Sofia (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) - Inaugurado em 1992, este museu de arte moderna e contemporânea abriga a famosa "Guernica" de Pablo Picasso, além de obras de Salvador Dalí, Joan Miró e outros artistas influentes do século XX.
Gran Vía - Conhecida como a "Broadway de Madrid", a Gran Vía é uma das principais avenidas da cidade, famosa por seus teatros, cinemas, lojas de moda e edifícios históricos, como o Edifício Metropolis, inaugurado em 1911.
Templo de Debod - Este templo egípcio antigo, datado do século II a.C., foi doado à Espanha pelo governo egípcio em 1968 e reconstruído em Madrid. Localizado no Parque del Oeste, o Templo de Debod é um dos poucos exemplos de arquitetura egípcia fora do Egito.
Catedral de Almudena (Catedral de la Almudena) - A Catedral de Almudena foi consagrada em 1993 pelo Papa João Paulo II, após mais de um século de construção. Esta catedral neoclássica com elementos neogóticos é dedicada à Virgem de Almudena, padroeira de Madrid.
Museu Thyssen-Bornemisza - Inaugurado em 1992, o Museu Thyssen-Bornemisza faz parte do "Triângulo de Ouro da Arte" de Madrid. Possui uma vasta coleção de obras de mestres europeus, abrangendo do Renascimento ao século XX, com destaque para Caravaggio, Rubens e Van Gogh.
Puerta de Alcalá - Inaugurada em 1778, a Puerta de Alcalá é um dos arcos de triunfo mais icônicos de Madrid. Localizada na Plaza de la Independencia, esta estrutura neoclássica foi construída durante o reinado de Carlos III e simboliza a entrada oriental da cidade.
Palácio de Cristal - Construído em 1887 no Parque do Retiro, o Palácio de Cristal é uma estrutura de ferro e vidro inspirada no Crystal Palace de Londres. Originalmente destinado a uma exposição de flora das Filipinas, hoje é usado para exposições de arte contemporânea.
Estádio Santiago Bernabéu - Inaugurado em 1947, o Estádio Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid, um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos do mundo. Após reforma concluída em 2023, o estádio passou a acomodar 85 mil espectadores. E ainda inclui um museu dedicado à história do clube.
Mercado de San Miguel - Inaugurado em 1916, o Mercado de San Miguel é um dos mercados mais emblemáticos de Madrid, famoso por sua estrutura de ferro e pela variedade de tapas, vinhos e produtos gourmet que oferece, sendo um ponto de encontro popular para os amantes da gastronomia.
Teatro Real - Inaugurado em 1850, o Teatro Real é a principal casa de ópera de Madrid. Este edifício neoclássico tem uma rica história e oferece uma programação diversificada de óperas, balés e concertos, sendo um importante centro cultural da cidade.
Plaza de Cibeles - A Plaza de Cibeles é uma das praças mais famosas de Madrid, dominada pela Fonte de Cibeles, construída em 1782. É um símbolo da cidade e um local tradicional para as celebrações do Real Madrid. A praça também abriga o impressionante Palácio de Cibeles.
Parque de El Capricho - Criado no final do século XVIII, o Parque de El Capricho é um dos parques mais belos e menos conhecidos de Madrid. Este jardim histórico foi projetado pela Duquesa de Osuna e combina estilos franceses, ingleses e italianos.
Rastro de Madrid - El Rastro é o mercado de rua mais famoso de Madrid, realizado todos os domingos desde o século XVIII no bairro de La Latina. É conhecido por sua variedade de produtos, desde antiguidades e roupas até obras de arte.
Museu Sorolla - Dedicado ao pintor espanhol Joaquín Sorolla, este museu está localizado na antiga casa do artista e foi inaugurado em 1932. A coleção inclui muitas de suas obras de arte mais famosas, bem como móveis e objetos pessoais, oferecendo uma visão de sua vida e obra.