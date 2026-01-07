As profissões com maiores salários para quem está começando na carreira
Por Flipar
Segundo dados da Firjan sobre salários de admissão em 2024, algumas profissões oferecem rendimentos iniciais acima de R$ 10 mil.
Imagem Freepik
Esse cenário destaca a importância de escolher cursos e caminhos com demanda clara no mercado formal, comprovada pelo registro em carteira. A Firjan permite traçar um panorama realista do que o setor formal remunera no primeiro emprego. Veja as que pagam melhor no começo da carreira.
Imagem Freepik
Engenheiros em computação ? R$ 13.794 ? formação em Engenharia da Computação ou áreas afins (5 anos). O profissional desenvolve softwares, sistemas e infraestrutura de TI, garantindo soluções tecnológicas complexas.
Imagem Freepik
O mercado é um dos mais aquecidos do país, com vagas em empresas de tecnologia, startups, indústria e também no setor público. A alta demanda é sustentada pela transformação digital em todos os setores.
Imagem Freepik
Engenheiros de minas e afins ? R$ 13.055 ? graduação em Engenharia de Minas (5 anos), com atuação na extração mineral e gerenciamento de minas. O trabalho envolve planejar operações e otimizar recursos.
Imagem Freepik
O mercado é impulsionado pela mineração e commodities, com vagas em mineradoras, consultorias e órgãos públicos. É uma profissão estratégica para regiões com forte atividade mineral.
Divulgação
Diretores de espetáculos e afins ? R$ 11.716 ? formação em Produção Cultural, Teatro ou Cinema. O diretor coordena grandes eventos, shows e produções artísticas, unindo criatividade e gestão.
Divulgação
O setor de entretenimento está em expansão, com oportunidades em produtoras, emissoras e eventos de grande porte. A profissionalização aumenta a valorização dessa carreira.
Reprodução do Youtube Canal NBCU Academy
Engenheiros químicos e afins ? R$ 11.181 ? graduação em Engenharia Química (5 anos), com foco em processos industriais e pesquisa de novos materiais. Atua no controle de qualidade e inovação.
Divulgação
O mercado abrange indústrias petroquímicas, farmacêuticas e de biotecnologia, com vagas em fábricas, laboratórios e centros de pesquisa. A versatilidade da formação é um diferencial.
Divulgação
Engenheiros mecânicos e afins ? R$ 10.838 ? curso de Engenharia Mecânica (5 anos), responsável por projetar e manter máquinas e sistemas. O trabalho exige domínio técnico e inovação.
Divulgação
As oportunidades estão em indústrias automotivas, de energia e manufatura, além de consultorias e órgãos públicos. O setor industrial garante estabilidade na demanda.
Divulgação
Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins ? R$ 10.642 ? graduação em Geologia, Oceanografia ou Geofísica (4 a 5 anos). Profissionais estudam a Terra, mares e recursos naturais.
Divulgação
O mercado é aquecido pelo petróleo, mineração e pesquisas ambientais, com vagas em empresas privadas e órgãos de exploração. Há espaço também na área acadêmica.
Divulgação
Médicos clínicos ? R$ 10.071 ? Medicina (6 anos de graduação + CRM), com atuação em diagnósticos e tratamentos gerais. São responsáveis pelo primeiro contato do paciente.
Imagem Freepik
O mercado é amplo e estável, com atuação em hospitais, clínicas privadas e postos de saúde. A competitividade é alta, mas a demanda é constante em todo o país.
Divulgação
Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins ? R$ 9.960 ? graduação em Engenharia de Produção ou Segurança no Trabalho (5 anos). Profissionais otimizam processos e garantem eficiência.
Imagem Freepik
Trabalham em indústrias, logística e consultorias, focando em produtividade e qualidade. A formação versátil abre portas em diferentes setores econômicos.
Imagem Freepik
Pesquisadores de engenharia e tecnologia ? R$ 9.708 ? formação em Engenharia ou Tecnologia, geralmente com pós-graduação (6 a 8 anos). Conduzem projetos de inovação e pesquisa aplicada.
Imagem Freepik
O mercado envolve universidades, centros de pesquisa e empresas privadas. A valorização da inovação tecnológica impulsiona a procura por esse profissional.
Imagem Freepik
Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins ? R$ 9.489 ? graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrônica (5 anos). Atuam no desenvolvimento de circuitos e sistemas de energia.
Imagem Freepik
O mercado inclui telecomunicações, energia e infraestrutura, com atuação em empresas de serviços, concessionárias e indústrias. A expansão do setor elétrico mantém a demanda aquecida.