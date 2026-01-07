Tem Brasil na lista: Unesco seleciona 26 novos ‘Patrimônios da Humanidade’
Por Flipar
Montanhas Mandara (Camarões) ? Paisagem montanhosa na fronteira com a Nigéria, abriga culturas tradicionais, santuários sagrados e habitats milenares.
Panoramio - vavaulegrandbleu@gmail.com
Faya Paleolandscape (Emirados Árabes Unidos) ? Um dos mais antigos sítios de ocupação humana na Península Arábica, com vestígios de centenas de milhares de anos.
Divulgação/Unesco
Parque Florestal de Selangor (Malásia) ? Reserva florestal tropical rica em biodiversidade, com ecossistemas quase intocados. É um refúgio para espécies ameaçadas, como o tigre-malaio e o tapir asiático.
Reprodução/YouTube
Sardenha pré-histórica (Itália) ? É notável por suas impressionantes nuragues, torres de pedra construídas entre 1800 e 800 a.C. que até hoje marcam a paisagem.
Wikimedia Commons/Gianni Careddu
Paisagens militares Maratha (Índia) ? Abrigam fortes e sistemas defensivos usados pelo Império Maratha nos séculos 17 e 18. São exemplos notáveis de arquitetura militar integrada à paisagem natural.
Wikimedia Commons/Chetan Karkhanis
Megálitos de Carnac (França) ? Localizados na Bretanha, reúnem mais de 3 mil pedras erguidas entre 5.000 e 3.000 a.C. Formam um dos maiores e mais antigos complexos megalíticos do mundo.
Flickr - Luistxo
Centros palacianos minoicos (Grécia) ? Ruínas de palácios como Cnossos e Festo, que foram centros políticos e culturais da civilização minoica na ilha de Creta, entre 2.000 e 1.400 a.C.
Wikimedia Commons/Bernard Gagnon
Monte Mulanje (Malawi) ? O monte faz parte de um maciço montanhoso isolado e uma área de extraordinária beleza natural e biodiversidade. Suas florestas e vales abrigam espécies endêmicas e são de grande importância ecológica e cultural.
Flickr - David Davies
Murujuga (Austrália) ? Conjunto de arte rupestre com mais de 1 milhão de gravuras aborígenes, algumas com até 40 mil anos, retratando animais, símbolos espirituais e atividades humanas.
Reprodução/YouTube
Riacho Bangucheon (Coreia do Sul) ? Local famoso por suas gravuras rupestres que retratam cenas de caça a baleias e outros animais marinhos. É um dos sítios de arte rupestre mais importantes da Coreia.
Wikimedia Commons/Amlou2518
Caverna Shulgan-Tash (Rússia) ? Conhecida por suas pinturas rupestres do período paleolítico, incluindo representações de mamutes e rinocerontes. Também é santuário natural e espiritual para povos locais.
Reprodução/YouTube
Sardes e Bin Tepe (Turquia) ? Sardes foi a antiga capital da Lídia, um reino poderoso, e mais tarde uma importante cidade romana e bizantina. Bin Tepe abriga túmulos reais monumentais da mesma civilização.
Wikimedia Commons/Beytullah eles
Port Royal (Jamaica) ? Cidade portuária destruída por um terremoto em 1692, conhecida como um dos centros de pirataria mais famosos do Caribe. Hoje é um sítio arqueológico submerso.
Wikimedia Commons/Raychristofer
Rota Transístmica (Panamá) ? Trajeto histórico que ligava o Atlântico ao Pacífico antes do Canal do Panamá, usado por indígenas, espanhóis e, mais tarde, por exploradores e mineradores.
Mariordo/Wikimedia Commons
Túmulos Xixia (China) ? Mausoléus dos imperadores da dinastia Tangute, que floresceu no noroeste da China entre os séculos 11 e 13. Os túmulos misturam arquitetura chinesa e influências budistas.
Wikimedia Commons/Thebrainchamber1
Yen Tu?Kiep Bac (Vietnã) ? Complexo montanhoso com templos e locais de peregrinação ligados ao budismo Trúc Lâm, integrando paisagem natural e tradições espirituais vietnamitas.
Wikimedia Commons/Bùi Th?y ?ào Nguyên
Møns Klint (Dinamarca) ? Famosos penhascos brancos de giz na costa leste da Dinamarca, com vistas dramáticas e fósseis marinhos de milhões de anos. É uma das paisagens naturais mais icônicas do país.
Reprodução/YouTube
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (Brasil) ? O parque, que fica no Norte de Minas Gerais, é um tesouro geológico e arqueológico, com cavernas monumentais, arte rupestre pré-histórica e rica biodiversidade.