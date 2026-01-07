Zoe Saldaña se torna a segunda atriz mais lucrativa da história
Por Flipar
O ranking permanece liderado por Scarlett Johansson. As duas compartilham uma característica central em suas trajetórias: a participação em múltiplas franquias de grande sucesso, responsáveis por impulsionar seus números globais.
Reprodução Instagram
No caso de Saldaña, o diferencial está na presença constante em universos cinematográficos distintos e altamente rentáveis, como ?Avatar? e ?Guardiões da Galáxia?.
Reprodução/Instagram @zoesaldana
Zoe Yadira Saldaña-Perego nasceu em 19 de junho de 1978, em Passaic, Nova Jersey. Filha de mãe porto-riquenha e pai dominicano, passou parte da infância na República Dominicana após a morte do pai, quando tinha nove anos. Essa experiência integrou sua formação pessoal e cultural.
Wikimedia Commons / Georges Biard
Durante a adolescência, estudou dança na ECOS Espacio de Danza Academy, com ênfase em balé, jazz e dança moderna. Aos 17 anos, retornou a Nova York, onde integrou o grupo teatral juvenil Faces e o New York Youth Theater, iniciando sua aproximação profissional com a atuação.
Reprodução Instagram /@zoesaldana
Sua estreia no cinema ocorreu em 2000, com o filme ?No Ritmo da Dança?, no qual interpretou Eva Rodriguez. A produção acompanha a rotina de estudantes de uma academia de balé em Nova York.
Divulgação
O primeiro papel em um grande blockbuster veio em 2003, com ?Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra?, no qual interpretou Anamaria.
Divulgação
O ano de 2009 representou um ponto de virada em sua carreira. Zoe Saldaña integrou duas grandes franquias do cinema contemporâneo ao participar de ?Star Trek? e ?Avatar?.
Wikimedia Commons / Kevin Payravi
Em ?Star Trek?, dirigido por J.J. Abrams, interpretou Nyota Uhura. O filme reiniciou a franquia de ficção científica e acompanhou os primeiros anos da tripulação da nave Enterprise.
Divulgação
Ela voltou a interpretar a personagem nas sequências ?Star Trek: Além da Escuridão?, lançado em 2013, e ?Star Trek: Sem Fronteiras?, lançado em 2016.
Divulgação
Em ?Avatar?, dirigido por James Cameron, viveu Neytiri. O filme acompanha Jake Sully, um ex-fuzileiro enviado ao planeta Pandora para operar um corpo artificial. Durante a missão, ele conhece Neytiri, integrante do povo na?vi, e se envolve no conflito entre a exploração humana e a preservação do planeta.
Twentieth Century Fox/ Divulgação
?Avatar? é o filme de maior bilheteria da história, com mais de 2,9 bilhões de dólares arrecadados mundialmente. A produção recebeu nove indicações ao Oscar e venceu três estatuetas, incluindo ?Melhores Efeitos Visuais?, além de ter redefinido o uso do 3D no cinema por meio da integração da tecnologia à narrativa e à captura de movimentos.
Reprodução
Zoe Saldaña reprisou o papel de Neytiri em ?Avatar: O Caminho da Água?, lançado em 2022, e em ?Avatar: Fogo e Cinzas?, lançado em 2025.
Divulgação
Em 2014, integrou outra franquia de sucesso ao atuar em ?Guardiões da Galáxia? como Gamora, passando a fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel. Além da trilogia ?Guardiões da Galáxia?, interpretou Gamora em outros títulos da franquia, como ?Vingadores: Guerra Infinita? e ?Vingadores: Ultimato?.
Divulgação
Paralelamente aos grandes blockbusters, atuou em produções de perfil mais dramático, entre elas ?Os Perdedores?, ?Colombiana: Em Busca de Vingança?, ?As Palavras?, ?Sentimentos que Curam?, ?Tudo por Justiça?, ?Laços de Sangue?, ?Nina? e ?Recomeço?.
Divulgação
Em 2025, recebeu o Oscar de ?Melhor Atriz Coadjuvante? por ?Emilia Pérez?, filme lançado em 2024, no qual interpretou Rita Mora Castro. Pelo mesmo trabalho, também venceu o Globo de Ouro e o BAFTA na categoria.
divulgação
A conquista teve peso histórico: Saldaña se tornou a primeira atriz americana de origem dominicana a receber um Oscar, fato que ela destacou em seu discurso de agradecimento.
Reprodução Youtube
?Emilia Pérez? é um musical franco-mexicano que acompanha a história de um chefe de cartel que se submete a uma cirurgia de redesignação de gênero para viver como a mulher que sempre desejou, com o apoio de uma advogada.
divulgação
A atriz Zoe Saldaña integra o elenco e a produção executiva da série "Operação Lioness", da Paramount+ lançada em 2023, inspirada em um programa real do governo dos EUA. Ela interpreta Joe McNamara, uma agente da CIA que lidera a unidade Lioness em missões de infiltração e antiterrorismo, focadas em inteligência e segurança internacional.
Divulgação
Na vida pessoal, Zoe Saldaña é casada desde 2013 com Marco Perego, que adotou o sobrenome Saldaña. O casal tem três filhos: os gêmeos Cy e Bowie, nascidos em 2014, e Zen, nascido em 2017.