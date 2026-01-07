Pétalas de flores comestíveis: quando a decoração pode ser consumida
Já é possível encontrar flores em uma vasta variedade de alimentos, tais como: risotos, saladas, bolos, drinks, biscoitos e até xaropes.
Um exemplo que está em alta é a lavanda, que já é usada como ingrediente em queijos e sorvetes.
Outra flor que vem ganhando espaço é a phlox, bastante usada na fabricação de biscoitos.
Além dessas, cravina, capuchinha, ora-pro-nóbis e hibisco (foto) também têm boa aceitação, esta última inclusive auxilia na redução da pressão arterial.
A amor-perfeito, flor típica do inverno, aparece com menos frequência, apesar de ser muito requisitada.
Com o crescimento da tendência, pequenos produtores brasileiros têm visto o consumo de flores comestíveis como uma chance de alavancar os negócios.
Uma pesquisa realizada pela engenheira agrônoma Lais Rosseto, identificou a existência de 90 produtores de flores comestíveis no Brasil, incluindo ela mesma.
Depois de terminar os estudos, ela decidiu ingressar nesse mercado e, em 2022, iniciou o cultivo de flores comestíveis no quintal de sua casa, em Londrina, Paraná.
As flores comestíveis têm sido utilizadas por várias culturas ao longo dos séculos, tanto na culinária quanto na medicina.
É importante ressaltar que nem todas as flores são seguras para o consumo, por isso é fundamental ter certeza da origem e da identificação correta da espécie antes de incluí-las em suas receitas.
Algumas das flores comestíveis mais comuns incluem a capuchinha, que tem um sabor levemente picante, semelhante ao agrião, sendo muito usada em saladas.
A calêndula, conhecida por suas pétalas de cor vibrante e sabor amargo, que pode ser usada em sopas e ensopados.
As flores de abobrinha também são amplamente utilizadas na culinária italiana, muitas vezes recheadas com queijo ou carne e fritas.
A rosa é uma das flores mais versáteis, com pétalas que podem ser cristalizadas, utilizadas em geleias, chás e sobremesas, graças ao seu sabor adocicado e aroma marcante.
Além de seu uso culinário, muitas flores comestíveis têm propriedades medicinais. Por exemplo, a camomila é conhecida por suas propriedades calmantes e é comumente consumida em chás para aliviar o estresse e a insônia.