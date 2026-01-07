Atriz é apontada como ‘mulher mais bela do mundo’; saiba o motivo
Por Flipar
A análise, feita de maneira mais "científica", leva em conta proporções dos olhos, sobrancelhas, nariz, lábios, queixo, mandíbula e formato do rosto.
reprodução/instagram
?Furiosa: Uma Saga Mad Max? estreou no dia 23 de maio de 2024 no Brasil. A trama se passa anos antes de "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) e mostra uma versão jovem da personagem Furiosa, dessa vez interpretada por Taylor-Joy.
divulgação
?Furiosa: Uma Saga Mad Max? contou com a volta de George Miller na direção e roteiro. Conheça mais sobre a Anya Taylor-Joy!
divulgação
Anya Taylor-Joy é uma atriz e modelo britânica-americana nascida em Miami, Flórida, no dia 16 de abril de 1996.
flickr Patrick L.
Ela viveu lá até os seis anos, mas, devido a algumas crises políticas na Argentina, seus pais decidiram se mudar para Londres, no Reino Unido, em 2002.
reprodução instagram @anyataylorjoy
Na época, a mudança foi desafiadora para a arista, pois ela só falava espanhol e teve que se adaptar a um novo país e aprender um novo idioma.
flickr Gage Skidmore
Sua estreia oficial aconteceu em 2014, na série "Endeavour" (2012-2023), da qual participou de um episódio da segunda temporada.
reprodução
Porém, foi em 2015 que Taylor-Joy ganhou destaque no mundo todo, ao protagonizar o filme de terror "A Bruxa".
divulgação
Depois disso, a atriz consolidou seu talento em thrillers psicológicos como "Fragmentado" (2016) e sua sequência "Vidro" (2019), se firmando como uma estrela promissora em Hollywood.
reprodução
Em 2020, Taylor-Joy protagonizou a minissérie da Netflix, "O Gambito da Rainha", que foi um sucesso mundial.
Divulgação
Sua interpretação da prodígio do xadrez Beth Harmon recebeu aclamação da crítica e rendeu diversos prêmios, incluindo um Globo de Ouro.
Divulgação
Outras obras marcantes em que Taylor-Joy atuou foram os filmes "Emma." (2020), "Os Novos Mutantes" (2020), "Noite Passada em Soho" (2021) e "O Homem do Norte" (2022).
reprodução/Noite Passada em Soho
Entre 2019 e 2022, a atriz participou de 11 episódios da série de sucesso "Peaky Blinders".
reprodução Peaky Blinders
Os últimos papéis da atriz foram nos filmes "O Menu" (2022), "Super Mario Bros. - O Filme" (2023), no qual faz a voz da Princesa Peach, e uma ponta em "Duna: Parte 2".
Divulgação / o menu
Depois de começar a namorar o músico Malcolm McRae em 2021, eles se casaram em 2022.
reprodução youtube e! news
Em fevereiro de 2025 foi lançado o filme "Entre Montanhas" na Apple TV.