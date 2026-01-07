Pernambuco já foi independente do Brasil; entenda a curiosa ‘Data Magna’
Por Flipar
O movimento histórico tornou o estado uma república independente por 74 dias, antes da Independência do Brasil.
reprodução/tv globo
Inspirada por ideias liberais, a revolução foi liderada por religiosos, militares e outras figuras, como José de Barros Lima, o Leão Coroado, que desencadeou o levante ao assassinar o comandante português Manoel Barbosa.
domínio público/Luis Schlappriz
Após a fuga do governador Caetano Pinto, uma junta foi formada, composta por representantes de diferentes setores, como o clero, o comércio e as forças armadas.
domínio público
Eles instituíram uma Lei Orgânica, que estabeleceu a independência de Pernambuco, liberdade de imprensa e a igualdade entre os cidadãos. Dali a um ano, quando a revolução estivesse vitoriosa, eles iriam escrever a Constituição.
domínio público
A república pernambucana chegou a nomear um embaixador e criar sua própria bandeira, mas foi derrotada em 20 de maio de 1817 por tropas portuguesas.
wikimedia commons/creative commons/Roberto Vasco
Apesar do fim precoce, a Revolução Pernambucana é vista como um marco importante no processo de independência do Brasil, simbolizando um sonho de liberdade contra o domínio português.
reprodução/tv globo
Com uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas, Pernambuco (PE) é conhecido por sua rica história, belas praias e forte influência na economia no país.
Fabricio Macedo FGMsp/Pixabay
Sua capital, Recife, é um dos principais centros urbanos do Nordeste e é famosa pelo turismo, principalmente por conta das praias.
wikimedia commons/Portal da Copa/ME
Recife também é chamada de Veneza Brasileira devido à sua geografia cortada por rios e canais.
wikimedia commons/Portal da Copa/ME
Outra cidade importante de Pernambuco é Olinda, declarada Patrimônio Mundial da UNESCO por seu centro histórico repleto de igrejas barrocas, casas coloridas e ladeiras charmosas.
Divulgação/Prefeitura de Olinda
Esse período ficou marcado pela administração de Maurício de Nassau, que trouxe avanços urbanos e científicos para a então Capitania de Pernambuco.
domínio público
Pernambuco desempenhou um papel crucial na história do Brasil. Foi palco de importantes eventos, como a Insurreição Pernambucana, que expulsou os holandeses do país, além da própria Revolução Pernambucana de 1817.
Matheus Araújo Machado de Freitas/Pixabay
Culturalmente, Pernambuco é um dos estados mais ricos do Brasil. É o berço de manifestações culturais como o frevo, o maracatu e o manguebeat.
Flickr/Jan Ribeiro
A música pernambucana também ganhou destaque nacional e internacional com artistas como Chico Science, Lenine e Alceu Valença.
Prefeitura de Recife - Flickr
A culinária pernambucana é outro ponto forte, com pratos típicos como a feijoada pernambucana, o bolo de rolo (foto), o bolo Souza Leão, a cartola e o famoso buchada de bode.
Além das praias urbanas e selvagens, como Porto de Galinhas (eleita uma das mais belas do Brasil), o estado abriga o arquipélago de Fernando de Noronha (foto), um paraíso ecológico e destino turístico internacional.
Divulgação Governo de Pernanbuco
No interior, o Sertão pernambucano revela paisagens únicas, como a Serra do Chapada do Araripe e o Vale do Catimbau (foto), conhecido por suas formações rochosas e sítios arqueológicos.
wikimedia commons/Paulo ferrari lucas alves
Economicamente, Pernambuco tem se destacado nos últimos anos com o crescimento de setores como tecnologia, turismo e indústria. O Porto de Suape, um dos maiores complexos industriais e portuários do Brasil, é um importante motor econômico para o estado.
Divulgação
O estado abriga ainda instituições de ensino renomadas, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - foto), além de centros culturais importantes, como o Instituto Ricardo Brennand e o Museu Cais do Sertão.