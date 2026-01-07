Tarantino botou lenha na fogueira: “Stephen King imita criação de Wes Craven”
Por Flipar
Embora tenha elogiado o estilo da escrita do autor, Tarantino disse: "O livro 'It' é a versão de Stephen King para 'A Hora do Pesadelo'. Ele apenas substitui Freddy Krueger por Pennywise [...] É como se ele tivesse pensado: 'Isso é uma ideia incrível, vou fazer minha versão'. E aí fez um romance de 560 páginas. Tire todo o glacê, toda a decoração, e o que sobra é uma cópia de A Hora do Pesadelo".
Divulgação
King, anteriormente, criticou o filme de "Kill Bill" de Tarantino, chamando-o de "narcisista" e "entediante". Portanto, as rusgas vão se somando.
Youtube/The Late Show with Stephen Colbert
Em participação em outro podcast, "The Church of Tarantino", o diretor explicou por que desistiu do filme "The Movie Critic", projeto que seria seu décimo e último filme.
Ele disse: ?Houve um desafio que me propus a fazer... Será que consigo pegar a profissão mais chata do mundo e transformá-la em um filme interessante? Todos os títulos de Tarantino prometem muito, exceto 'The Movie Critic'. Quem quer ver um filme chamado 'The Movie Critic'??.
Reprodução/YouTube
A história tinha base em experiências dele próprio, que trabalhou carregando revistas do tipo em máquinas de venda quando era adolescente e se interessava pelas críticas que lia nelas.
Divulgação
Tarantino nasceu no Tennessee. Ele é filho do ator e músico Tony Tarantino, com a enfermeira Connie McHugh, com quem não tem uma boa relação hoje. Aos 11 anos, ele foi morar na Califórnia, com a mãe e o padrasto.
Divulgação
Uma rápida curiosidade: Quentin Tarantino também fica marcado por participar dos próprios filmes, mas geralmente são personagens com pouco espaço na trama.
Reprodução
No início dos anos 90, Tarantino finalmente começou a ganhar dinheiro com seus filmes, principalmente com roteiros. Em 1991, por exemplo, ele ajudou Frank Norwood a escrever "Sombras na Noite". O filme tem direção de Jan Eliasberg.
Flickr - Debbie Cerda
Em 1992, Quentin Tarantino ganhou muita projeção com "Cães de Aluguel", quando fez o roteiro do filme, ao lado de Avary, e depois dirigiu o longa de 99 minutos.
Reprodução
Quentin Tarantino escreveu o filme junto com Avary, mas dirigiu sozinho o longa de 2h45. O filme até hoje passa com frequência na televisão fechada, dado o sucesso dele.
Reprodução
Uma das protagonistas daquele filme foi Uma Thurman. Os dois tiveram parcerias também em "Kill Bill" 1 e 2, nos anos de 2003 e 2004. Agora, ela também está cotada para ser a protagonista do novo filme de Tarantino.
Divulgação
Foi com "Pulp Fiction" que a fama internacional chegou para Quentin Tarantino. Aquela obra teve sete indicações para o Oscar, com uma premiação: a de melhor roteiro.
Divulgação
Além disso, o filme recebeu 6 indicações para o Globo de Ouro, com uma vitória. Não parou por aí: "Pulp Fiction" recebeu ainda 9 indicações no BAFTA, com 7 vitórias.
Reprodução
Neste embalo, Quentin Tarantino não parou mais. Só em 1994, foram outros quatro roteiros escritos. Ele voltaria a dirigir e roteirizar em 1997, com "Jackie Brown".
Divulgação
Tarantino lançou, em 2009, "Bastardos Inglórios". Este filme é outro grande sucesso de Quentin, com um Oscar. No ano seguinte, produziu "Machete".
Divulgação
Já em 2012, foi a vez de "Django Livre" sair com 2 estatuetas. Em 2014, o cineasta lançou "Os Oito Odiados". Nesses dois filmes, assim como e, "Bastardos Inglórios", Tarantino contou com atuações inesquecíveis de Samuel L. Jackson.
Reprodução / Os Oito Odiados
Durante uma coletiva de imprensa para lançamento do filme "Os Oito Odiados", Tarantino afirmou que estava perto de se aposentar. Ainda assim, viu o longa ganhar 1 Oscar, além de 3 indicações.
Divulgação
Assim, somando estatuetas para ele e "para o filme", Tarantino tem 7, além de 32 indicações. São 12 Globos de Ouro, com 28 indicações. Isso sem contar prêmios menores.
Reprodução Youtube Oscars
Por conta disso tudo, Tarantino é amplamente reconhecido como um dos maiores cineastas da história, além de já ter construído sua própria fortuna.