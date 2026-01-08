Ela é prefeita, secretária, tesoureira… A única moradora da cidade de Monowi, nos EUA
Por Flipar
Fundada no início do século 20, Monowi já teve seu auge demográfico com cerca de 120 a 150 moradores nas décadas de 1930, época em que abrigava escola, igreja e diversos comércios.
Reprodução do Flickr Micheal Peters
Com o declínio das ferrovias, a consolidação das propriedades rurais e a migração dos jovens para centros urbanos, a população foi gradualmente se esvaziando. No censo de 2000, restavam apenas dois residentes: Elsie e seu marido, Rudy Eiler.
Reprodução do Youtube
Quando Rudy morreu, em 2004, Elsie se tornou a única moradora da vila, assumindo sozinha todos os papéis da administração municipal.
Reprodução do Flickr RICK WILKING
Além de moradora única, Elsie é também prefeita, secretária, tesoureira, bibliotecária e responsável pela manutenção da vila.
Reprodução do Youtube
Anualmente, ela organiza as ?eleições municipais? em que ela mesma se candidata e vota, aprova seu orçamento e planeja a manutenção das ruas para garantir recursos estaduais para manter os poucos postes de iluminação da cidade, por exemplo.
Reprodução do Flickr Andrew Filer
Monowi conta com duas construções públicas mantidas por Elsie: a Monowi Tavern, um bar e restaurante, e a Rudy?s Library, biblioteca com cerca de 5.000 volumes, em homenagem ao falecido marido de Elsie.
Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
A biblioteca funciona em sistema de confiança: visitantes podem pegar livros registrando seu nome em um caderno e devolver quando quiserem.
Reprodução do Facebook
O dia a dia de Elsie é surpreendentemente movimentado para quem vive sozinha em uma cidade.
Reprodução do Flickr Adam Chandlerr
Segundo relatos, ela abre o bar de terça a domingo e prepara hambúrgueres, lanches e serve cervejas para visitantes, moradores de cidades vizinhas e curiosos que param para conhecê-la.
Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
Apesar da aparente solidão, há um senso de comunidade: pessoas de áreas próximas, como fazendeiros, bombeiros e trabalhadores, se reúnem no bar para conversar, jogar cartas ou simplesmente fazer companhia.
Reprodução de vídeo BBC
Elsie também cuida da burocracia da cidade. Ela paga impostos a si mesma, elabora o plano rodoviário anual para manter a infraestrutura mínima e renova sua licença de bebida para manter o bar em funcionamento.
Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
Além disso, ela participou de eventos locais, e sua gestão incomum já foi celebrada por autoridades do condado.
Reprodução do Flickr Tom McLaughlin
A fama de Monowi e de Elsie ultrapassa as fronteiras de Nebraska. A história da ?cidade de uma pessoa? atrai jornalistas, documentaristas e turistas de diferentes partes do mundo.
Reprodução do Flickr Hiary Stohs-Krause
Visitantes vão à cidade não apenas para tirar fotos, mas para passar um tempo no bar, conversar com Elsie e explorar a biblioteca, que se tornou uma espécie de memorial simbólico do passado da vila.
liumiao999/Wikimédia Commons
A dedicação de Elsie é vista por muitos como uma expressão de amor pela terra natal e pela memória de seu marido.
Reprodução de vídeo BBC
Mesmo com sua população mínima, a vila mantém seu status de município incorporado, gerido por uma única pessoa que se recusa a abandoná-la.
Reprodução do Flickr Tom McLaughlin
Essa realidade curiosa desafia noções comuns sobre cidade, comunidade e governo: Monowi é, de fato, uma cidade onde a ?cidadania? cabe literalmente em uma pessoa só.