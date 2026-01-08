Prefeitura cobra ‘taxa de turismo’ em Angra dos Reis e gera atrito com rede hoteleira
Trata-se da chamada Taxa de Turismo Sustentável. Inicialmente, a cobrança foca em visitantes que chegam por transatlânticos, ônibus e vans.
Se o visitante for para a Ilha Grande, o valor pode dobrar. Nesse caso, a cobrança só é feita se uma empresa intermediar o passeio.
Empresários do setor de turismo criticam a falta de diálogo com a Prefeitura e alertam para prejuízos.
Segundo a Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande, existe um risco de queda na taxa de ocupação e riscos à manutenção de empregos e pequenos negócios.
"Temos desistências por conta das incertezas com relação à taxa. Muitas pessoas não sabem como é que vai ser, como é que vai ser cobrada, onde vai ser cobrado", disse à CBN Fábio Ferreira, dono de uma pousada em Ilha Grande.
A cobrança funcionará de forma progressiva, com 50% de desconto em 2026, 25% em 2027 e finalmente integral em 2028.
A região de Angra dos Reis e Ilha Grande, localizada na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, forma um dos cenários mais deslumbrantes do litoral brasileiro.
Ilha Grande, pertencente ao município de Angra dos Reis, é a maior das ilhas do arquipélago.
A Vila do Abraão é o principal ponto de chegada e concentra a infraestrutura de pousadas e restaurantes, servindo de base para quem deseja explorar trilhas ou fazer passeios de barco.