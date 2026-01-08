Elvis faria 91 anos: Documentário de Baz Luhrmann mostra imagens inéditas do Rei do Rock
Lançado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o documentário apresenta imagens raras e inéditas de suas performances. A obra oferece aos fãs uma visão renovada da carreira de Elvis, reafirmando seu status como um dos maiores ícones da música. Ainda não há data oficial para seu lançamento, porém.
Reprodução/EPIC 2025 by Baz | Elvis Presley in Concert 2025 - Trailer Elvis 2025 - Teaser EPIC by Baz Luhrmann
Crescido em uma família humilde, Elvis demonstrou desde cedo uma paixão incontrolável pela música.
O pequeno rádio da casa era sua janela para um mundo de sons, com o qual Elvis já se deliciava com as melodias do blues, do country e do gospel.
Em 1953, com apenas 18 anos, Elvis gravou suas primeiras músicas na Sun Records, em Memphis, Tennessee.
Na época, o produtor Sam Phillips buscava em Elvis um som que unisse o público negro e branco.
Ele percebeu que unir a voz rouca e os movimentos de quadril inconfundíveis de Elvis seria uma fórmula perfeita para o sucesso.
Com sua mistura única de rockabilly, blues e country, Presley trouxe uma energia e estilo revolucionários para o cenário musical da época.
Seu single "Heartbreak Hotel", lançado em 1956, atingiu o topo das paradas e o catapultou para a fama.
A partir daí, ele lançou uma série de sucessos que se tornaram clássicos, incluindo "Hound Dog", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender", e "Suspicious Minds".
Sua música, que mesclava ritmos negros e brancos, era vista como uma ameaça pela sociedade conservadora da época. No entanto, a juventude o abraçou como um símbolo de rebeldia e liberdade.
As apresentações de Elvis na televisão foram um divisor de águas. Seus movimentos e sua energia contagiante chocaram e fascinaram o público.
A famosa apresentação no programa de Ed Sullivan, em 1956, é considerada um dos momentos mais importantes da história da televisão.
Seu estilo único, com roupas justas e cabelos compridos, revolucionou a moda masculina. Ele quebrou tabus e desafiou padrões de beleza da época.
Além de sua carreira musical, Elvis também foi um ator de sucesso, estrelando 31 filmes ao longo de sua carreira, começando com "Love Me Tender" em 1956.
Apesar das críticas mistas sobre suas habilidades de atuação, seus filmes foram extremamente populares entre os fãs.
Elvis também serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sendo convocado em 1958 e servindo na Alemanha até 1960.
Durante este período, ele conheceu Priscilla Beaulieu, com quem se casou em 1967 ? eles se separaram em 1972. O casal teve uma filha, Lisa Marie Presley, nascida em 1968.
O estilo de vida de Elvis, marcado por performances intensas e um ritmo frenético de gravações, acabou cobrando seu preço. Na década de 1970, ele começou a lutar contra problemas de saúde, incluindo vício em medicamentos prescritos.
Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, em sua casa, Graceland, em Memphis, Tennessee, aos 42 anos. Sua morte foi atribuída a problemas cardíacos, agravados pelo abuso de medicamentos.
Ao longo dos anos, a mansão de Elvis em Memphis, Graceland, se tornou um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos.