IPVA tem regras e descontos variáveis por cada estado; e veja para onde vai o dinheiro
Por Flipar
Geralmente, há desconto para pagamento à vista. Mas os motoristas que preferem parcelar costumam ter essa opção com a divisão do preço cheio do imposto.
Divulgação
Em são Paulo, por exemplo, o IPVA pode ser pago com desconto de 3%, por donos de automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares, caminhões e caminhões-tratores. Ou em 5 prestações do valor integral.
Divulgação Renault
Em Minas Gerais, a tabela de vencimentos da primeira parcela ou pagamento em cota única do IPVA 2026 vai de 9 a 13 de fevereiro, conforme o final da placa do veículo. Quem pagar em cota única terá desconto de 3% sobre o valor do imposto.
steve buissine/Pixabay
O valor do IPVA faz com que alguns proprietários decidam vender o automóvel no fim do ano para fugir dessa despesa obrigatória.
Jackson David pixabay
Para reduzir ou até esvaziar os estoques (a famosa ?queima de estoque?), as montadoras também dão descontos significativos nos automóveis.
Thomas/Pixabay
Neste caso, alguns consumidores compensam o pagamento do IPVA com o custo menor de compra do carro novo.
Antonio Cruz/Agência Brasil
Outra opção para quem busca se livrar do IPVA é comprar um carro usado.
Reprodução/TV Globo
Há estados que são ainda mais ?generosos? na isenção e aplicam a regra para carros com dez ou mais anos de fabricação. São os casos de Amapá e Rio Grande do Norte.
Reprodução/TV Globo
A receita do IPVA é dividida entre o estado e o município onde o veículo é licenciado. Cada um fica com metade do valor arrecadado.
Gerd Altmann pixabay
Cada estado e município define a destinação que dará ao montante aferido com o IPVA. Em São Paulo, por exemplo, 20% do total vai para a educação básica, de acordo com a Secretaria da Fazenda do estado.
Divulgação/Governo do Estado do RJ
O não pagamento do IPVA impossibilita o licenciamento anual do veículo. Com a situação irregular, o proprietário ficará sujeito à apreensão do carro, além de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Divulgação / Detran SP
O atraso no pagamento do IPVA gera multa e, caso ultrapasse 90 dias, pode levar o nome do devedor à Dívida Ativa e ao Cadin Estadual, o que o deixará com o ?nome sujo?, dificultando o acesso a empréstimos, financiamento e abertura de contas.
Joédson Alves/Agência Brasil
Além disso, proprietários de iates, barcos e aviões de uso particular passaram a ter que pagar IPVA.