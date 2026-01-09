Defeso do caranguejo-uçá proíbe captura; entenda o período
Também é proibido manter o animal em cativeiro ou comercializar partes isoladas, com penalidades e possibilidade de multa para quem descumprir a regra.
Fontes de proteína magra e nutrientes, caranguejos possuem carnes macias e são pratos consumidos em áreas litorâneas pelo Brasil. Mas é preciso respeitar o período de proibição.
Os caranguejos são confundidos com frequência com siris. Mas esses crustáceos têm suas diferenças na construção física e no habitat em que podem viver. Veja essa curiosidade.
Os caranguejos e siris pertencem à infraordem Brachyura dos crustáceos, que tiveram origem no período Jurássico, há cerca de 180 milhões de anos.
Os ancestrais dos caranguejos tinham formas diversas, com características como olhos compostos grandes e apêndices em forma de remo.
A evolução dos caranguejos e siris envolveu adaptações a diferentes habitats, incluindo ambientes marinhos, de água doce e terrestres. Os siris, por exemplo, desenvolveram membros adaptados à natação.
A principal diferença entre caranguejos e siris reside no formato das patas traseiras. Os primeiros as apresenta de forma pontiagudas e finas, mais adequadas para andar e escalar.
Os siris, por sua vez, têm as patas traseiras achatadas e amplas, que lhes permitem nadar com facilidade. De modo geral, eles são menores do que os caranguejos (50 cm de tamanho), com uma envergadura máxima de cerca de 20 cm.
Os siris têm uma carapaça mais estreita e alongada, com espinhos laterais, enquanto os caranguejos têm uma carapaça mais larga e arredondada.
O siri tem características adaptadas para viver exclusivamente no mar, enquanto os caranguejos são mais versáteis em termos de habitat, podendo ser encontrados em água doce e na terra.
Pixabay
Além disso, os caranguejos caracterizam-se por sua carapaça achatada e por possuírem abdômen extremamente reduzido em comparação com outros crustáceos, localizados abaixo do cefalotórax.
Possuem cinco patas (chamadas de pereópodes) na região do cefalotórax, sendo a primeira delas modificada em quela (garra) e as outras quatro especializadas em locomoção (reptação), terminadas em pontas duras.
A palavra "caranguejo" provém do termo castelhano cangrejo, que, por sua vez, vem do diminutivo latino cancriculus ("pequeno cancro"), tendo a mesma origem da palavra "câncer".
Os ovos de Brachyura se localizam no abdômen das fêmeas, que é dobrado e os incuba até o momento em que estão desenvolvidos o suficiente para serem desovados.
Os caranguejos também desempenham um papel importante nos ecossistemas, como a manutenção dos manguezais, onde vivem, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e aeração do solo.
Assim, os siris também desempenham um papel vital nos ecossistemas aquáticos, contribuindo para o equilíbrio e funcionamento dos sistemas. Eles participam da cadeia alimentar, atuam como predadores e presas, e auxiliam na reciclagem de nutrientes.
Os siris são onívoros, alimentando-se de uma variedade de organismos, como fungos, bactérias, algas, detritos orgânicos, moluscos e outros crustáceos. Eles também são presas de peixes, aves e outros animais marinhos.
Caranguejos e siris são crustáceos muito consumidos na alimentação, especialmente em regiões litorâneas. Afinal, são carnes brancas, ricas em proteína e pobres em gordura.
Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. São também fonte de cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para a saúde dos ossos e dentes.
De modo geral, essa é uma característica bem comum na carne de pescados e frutos do mar e, portanto, seu consumo é extremamente saudável. Também é recomendado, especialmente, para pessoas que buscam por uma dieta com poucas calorias.
É sempre importante ressaltar que as carnes de siri e caranguejo também são ótimas fontes de vitaminas, especificamente vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C.
Eles são animais ricos em zinco, sais minerais e cálcio (excelente para idosos, pois é essencial para indivíduos que possuem doenças nos ossos e articulações).
Caranguejos e siris são fontes de proteínas magras, essenciais para a recuperação muscular e a manutenção da saúde dos tecidos.
É importante estar ciente da possibilidade de alergias a frutos do mar, assim como evitar o consumo em excesso. No modo de preparo, também o uso de ingredientes com alto teor de gordura ou sal podem influenciar.
O magnésio e o triptofano presentes nos caranguejos podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor e oscilações de humor.