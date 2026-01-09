No vaso ou no jardim: Plantas que servem como repelentes de escorpiões
Por Flipar
Algumas espécies possuem odores e substâncias naturais capazes de repelir esses aracnídeos. O cultivo delas em áreas estratégicas, como jardins e quintais, é uma forma simples de reduzir a aproximação dos escorpiões.
Imagem de David Kooijman por Pixabay
Veja algumas plantas que são eficazes nesse papel e entender também os perigos que esses animais oferecem para a saúde humana.
Imagem de Tib Val por Pixabay
A arruda é uma das mais tradicionais no combate natural a pragas. Seu cheiro forte funciona como repelente e contribui para manter escorpiões afastados do ambiente.
Kurt Stüber WIKIMEDIA COMMONS
O alecrim também se destaca por seus óleos essenciais de aroma intenso. Além de tempero aromático, atua como barreira natural contra pequenos animais, incluindo escorpiões.
Pode ser cultivado em vasos próximos a portas e janelas, ou diretamente no solo do jardim. Assim, une funcionalidade culinária à segurança no ambiente doméstico.
A lavanda também é eficiente graças ao seu perfume marcante. Esse odor é agradável para humanos, mas afasta pragas e aracnídeos.
Flickr Leon Wong
Além de repelente, a lavanda traz um visual delicado e pode ser cultivada em áreas ensolaradas, decorando e protegendo ao mesmo tempo.
Imagem de Jill Wellington por Pixabay
O manjericão é outra planta aromática que ajuda a repelir escorpiões. Seu cheiro afasta insetos e, indiretamente, reduz a presença desses animais.
Imagem de Konstantin Kolosov por Pixabay
Com folhas verdes e uso frequente na cozinha, o manjericão combina utilidade doméstica e segurança natural no ambiente.
Onjacktallcuca wikimedia commons
Os escorpiões são animais venenosos que se escondem em locais escuros, como frestas e entulhos. Sua presença em áreas urbanas tem aumentado com o acúmulo de lixo e insetos.
wikimedia commons/Shantanu Kuveskar
A picada pode causar dor intensa, inchaço e, em casos graves, complicações que exigem atendimento médico imediato. Crianças e idosos são os mais vulneráveis.
divulgação/NIGPAS
No Brasil, o gênero Tityus é o mais comum e também o mais perigoso. Algumas espécies podem causar acidentes graves e até fatais.