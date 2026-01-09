Melhor aeroporto do mundo em 2025 foi escolhido 13 vezes
Por Flipar
15º) Aeroporto Internacional de Viena (Áustria): É reconhecido por sua eficiência, limpeza e boas conexões de transporte com o centro da cidade, como o trem City Airport Train (CAT).
Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
10º) Aeroporto de Zurique (Suíça): Localizado a 12 km ao norte da cidade de Zurique, é um dos principais aeroportos da Europa e um dos mais movimentados do mundo. Se destaca pela infraestrutura moderna e compromisso com a sustentabilidade.
Wikimedia Commons/JoachimKohler-HB
9º) Aeroporto de Munique (Alemanha): Também conhecido como Aeroporto Internacional Franz Josef Strauss (MUC), ele já foi eleito o melhor aeroporto da Europa pela Skytrax.
Wikimedia Commons/Alex Kulikov
6º) Aeroporto Internacional de Hong Kong (Hong Kong): Famoso por ser uma das obras de engenharia mais caras da história e um dos maiores hubs de transporte de passageiros e carga do mundo.
Big Dodzy/Unsplash
4º) Aeroporto Internacional de Incheon (Coreia do Sul): É o maior aeroporto da Coreia do Sul e um dos maiores do mundo. Entre seus "atrativos", conta com campo de golfe, spa, dormitórios privativos, cassino e jardins internos.
Wikimedia Commons/Ken Eckert
3º) Aeroporto Internacional de Tóquio (Japão): Também chamado de Aeroporto Haneda, é a base principal das duas principais companhias aéreas domésticas do Japão: Japan Airlines e All Nippon Airways. É também considerado o aeroporto mais limpo do mundo!
Wikimedia Commons/MaedaAkihiko
2º) Aeroporto Internacional de Hamad (Catar): O aeroporto conta com spa, extensa área verde interna, hotéis de luxo e até obras de arte. Foi inaugurado em 2014, quando o Catar se preparava a Copa do Mundo de 2022.
Wikimedia Commons/Jim Halliday
1º) Aeroporto Changi de Singapura (Singapura): Considerado um dos principais aeroportos da Ásia, é o principal hub da companhia Singapore Airlines. É quase um parque: tem jardim de borboletas, pista de kart e até cachoeira de 40m de altura!