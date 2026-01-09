Veneno dessa serpente é capaz de matar 100 homens com uma única dose
Por Flipar
A cobra-do-mar-pelágio teve origem nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo, incluindo o Pacífico e o Índico.
Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
Elas são encontradas desde a costa leste da África até a costa oeste das Américas, incluindo ilhas como as Galápagos. Assim, também podem aparecer em águas temperadas devido às correntes oceânicas que as transportam para longe de suas áreas habituais.
Museu de História Natural do Condado de Los Angeles
Vivem exclusivamente em ambientes marinhos, sem contato com a terra, mesmo durante a reprodução, tendo uma dieta que consiste em peixes e crustáceos.
Aloaiza;Wikimédia Commons
Nesse sentido, a cobra-do-mar-pelágio é altamente perigosa, com veneno neurotóxico e miotóxico, capaz de causar danos neurológicos e musculares.
Flickr reinaldo.aviles
Possuem uma coloração distinta, com dorso escuro (preto ou marrom) e ventre amarelo, embora existam variações. As fêmeas podem atingir até 1,5 metro de comprimento, enquanto os machos são menores.
wikimedia commons Luis Correa
Um outro exemplo deste animal que pode ser encontrado na água é a sucuri. Ela é uma cobra semiaquática, o que significa que passa parte do tempo na água e parte na terra, geralmente perto de corpos d'água como rios, lagos e pântanos.
Flickr Douglas P. R.
Sua dieta é variada e inclui animais aquáticos e terrestres, como peixes, aves, répteis, mamíferos e até mesmo outros animais maiores, dependendo da espécie e do local.
Flickr Cezar Mario
Dessa forma, as sucuris não são venenosas, mas matam suas presas por constrição, apertando-as com seu corpo forte até a morte.
Flickr Eduardo Santos
As sucuris são cobras grandes, com a sucuri-verde podendo atingir até 6 metros ou mais de comprimento e um peso considerável.
Flickr Andre Lucato
A Helicops spp., comumente conhecida como cobra-d'água, é um gênero de serpentes que inclui espécies predominantemente aquáticas ou semi-aquáticas.
Flickr POSADA DE LOS ANDAKIES
Elas, portanto, são encontradas em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, e se adaptaram bem à vida na água.
Flickr S.Savoy
São serpentes de porte médio a pequeno, com comprimentos que variam entre 50 cm e 1 metro, dependendo da espécie.
Flickr Antoine Baglan
A coloração e padrões podem variar bastante entre as espécies e mesmo dentro de uma mesma espécie, dependendo da região onde são encontradas.
Flickr Eerika Schulz
Erythrolamprus miliaris, também conhecida como falsa jararaca, é inofensiva e não possui veneno. Ela é encontrada em diversos biomas brasileiros e se alimenta de anfíbios e peixes.
- Reprodução do Facebook
Possui uma coloração que varia entre preto e amarelo ou preto e tons esverdeados, o que pode levar à confusão com a jararaca "original".
- Reprodução do Facebook
É encontrada em todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas, e também em outros países da América do Sul.
- Reprodução do Facebook
A falsa jararaca pode alongar a cabeça, tornando-a mais triangular, porém ainda assim, a forma da cabeça não é um critério confiável para identificação.
- Reprodução do Facebook
As serpentes do gênero Laticauda, conhecidas como kraits-marinhos ou cobras-do-mar-colubrinas, são serpentes semi-aquáticas venenosas pertencentes à família Elapidae.
Creative Commons
Elas são caracterizadas por possuírem escamas ventrais largas, típicas de serpentes terrestres, que facilitam a locomoção em terra, e caudas achatadas em forma de remo, adaptadas para a natação.
Creative Commons
Diferentemente de outras serpentes marinhas, as Laticauda são ovíparas e precisam retornar à terra para depositar seus ovos.
Creative Commons
Vivem em ambientes marinhos tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, preferindo águas costeiras e recifes de coral. Geralmente são tímidas e reclusas, preferindo caçar à noite e alimentar-se principalmente de enguias e outros peixes.
Creative Commons
Por fim, as laticaudas possuem veneno neurotóxico potente, utilizado para imobilizar suas presas, principalmente enguias.