Coisa esquisita: Mulher mordida por cão fica com pelo no nariz
Por Flipar
Desde que começou a situação bizarra, ela vem compartilhando os detalhes no TikTok. Um dos vídeos já alcançou quase 9 milhões de visualizações!
reprodução tiktok
?Ela agarrou meu braço e começou a brincar de cabo de guerra com ele, como se meu braço fosse um brinquedo, e me arrastou pelo quintal?, contou a enfermeira.
reprodução
"Eu sei do que os cães são capazes agora. Nunca pensei sobre isso antes ou sobre os danos que os cães podem causar", disse ela ao New York Post.
reprodução instagram
Apesar de todo o trauma, a jovem disse que não culpa o cachorro. ?Ele acreditou que estava só protegendo o dono. Ele acreditou que estava fazendo a coisa certa, ainda que me amasse?, declarou a enfermeira.