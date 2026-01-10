Esquecida por muitos, a verdadeira capital da Turquia impressiona
Por Flipar
Ao contrário do que muita gente pensa, a maior e mais famosa cidade da Turquia (Istambul) - não é mais a capital do país desde o ano de 1923.
Fundada há mais de 800 anos, Ancara se tornou o centro político e cultural da Turquia moderna, substituindo Istambul.
Localizada no centro da Anatólia, Ancara é privilegiada por sua posição estratégica, que a torna um importante hub político, econômico e cultural.
Hoje com uma população de mais de quase 6 milhões de habitantes, Ancara tem raízes profundas, tendo sido habitada por diversas civilizações ao longo dos séculos.
Alguns dos povos que habitaram a região incluem hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos.
No entanto, com a chegada de Mustafa Kemal Atatürk, o fundador da República Turca, que a cidade ganhou um novo papel.
Atatürk escolheu Ancara como a capital por sua localização estratégica e por simbolizar a nova era da Turquia, afastada do passado otomano.
Antigamente, a cidade era chamada de Angora, nome associado a produtos de prestígio como lã de cabra (angorá) e gatos de raça angorá, que eram nativos da região.
A segunda maior cidade da Turquia é conhecida por sua arquitetura eclética, mesclando o antigo e o moderno.
Entre os pontos históricos mais importantes está o Mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da Turquia, conhecido como An?tkabir.
Outro marco histórico de destaque é a Cidadela de Ancara, um castelo construído durante o Império Bizantino, situado no topo de uma colina com vista para a cidade.
A Cidadela oferece uma visão do passado de Ancara, com ruas estreitas e casas tradicionais que remontam a diferentes períodos da história turca.
Além disso, Ancara é frequentemente chamada de "cidade verde" devido à sua grande quantidade de áreas verdes e parques.
Ancara também abriga várias instituições culturais e educacionais de renome, como a Universidade de Ancara (foto) e a Universidade Bilkent.
O Museu das Civilizações da Anatólia, localizado no centro da cidade, é reconhecido por sua extensa coleção de artefatos antigos, incluindo objetos da era pré-histórica e de várias civilizações que ocuparam a região ao longo dos milênios.
A cidade também é um centro de transporte crucial, servindo como ponto de conexão entre diferentes regiões do país, facilitado por uma extensa rede de rodovias, ferrovias e o Aeroporto Internacional de Esenbo?a.
Embora Ancara seja frequentemente vista como uma cidade mais política e administrativa em comparação com a cosmopolita Istambul, ela tem uma vida cultural vibrante, com teatros, museus, galerias de arte e festivais.
A cidade também oferece uma ampla variedade de restaurantes e cafés, onde se pode saborear a rica culinária turca.
A cidade está em constante transformação, com novos projetos e investimentos sendo realizados a cada ano. Por isso, se você está planejando uma viagem para a Turquia, não deixe de incluir Ancara em seu roteiro.