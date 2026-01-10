Entenda por que as lagartixas podem ser aliadas no ambiente doméstico
Inicialmente, elas eram encontradas apenas no litoral, mas se espalharam pelo interior ao longo do tempo.
David Bartus/pexels
Esses répteis (não são insetos!) costumam se esconder atrás de móveis e objetos próximos às paredes, buscando locais seguros e com temperatura adequada para a reprodução.
Tanya Paquet/Unsplash
Embora algumas culturas associem a presença de lagartixas à boa sorte e outras à sujeira, biólogos explicam que elas entram nas casas porque encontram abrigo e alimento em abundância.
wikimedia commons/Greg Schechter
?É comum encontrá-las nas frestas das paredes, no teto das casas, nos forros. Em lugares nos quais elas encontram alimento suficiente, os pequenos insetos", explicou o biólogo Júlio Cesar de Moura Leite à Casa Vogue.
wikimedia commons/Bernard DUPONT
Diferentemente do que se pensa, as lagartixas não transmitem doenças e ainda ajudam no controle de pragas, protegendo plantas e reduzindo a presença de insetos indesejados.
Kat von Wood/Unsplash
?Na verdade, elas podem até ajudar quem possui, por exemplo, jardins de inverno, ou plantas dentro de casa. Isso porque elas se alimentam dos insetos que, muitas vezes, são pragas que atacam essas plantas?, comentou o biólogo.
Meg Jenson/Unsplash
Além disso, as lagartixas têm hábitos noturnos ? seus olhos grandes são adaptados para enxergar bem no escuro ?, o que significa que raramente são vistas com frequência.
Wikimedia commons/Srichakra Pranav
As lagartixas são encontradas em todo o mundo, em áreas tropicais e temperadas. Só no Brasil, são conhecidas mais de 70 espécies diferentes!
Wikimedia commons/Srichakra Pranav
No Brasil, a lagartixa mais comum é a lagartixa-de-parede, também conhecida como lagartixa-doméstica-tropical. Essa espécie é encontrada em casas, apartamentos e outros ambientes urbanos.
wikimedia commons Postdlf
Na Ásia, a lagartixa é um alimento popular em países como China, Vietnã, Tailândia e Camboja.
Panoramio/Fernando Druziani
No Vietnã, a lagartixa é considerada uma iguaria e é servida frita, assada ou cozida. Na China, a lagartixa é usada na medicina tradicional chinesa.
Panoramio/joao batista Shimoto
Sua pele geralmente é coberta por pequenas escamas e pode apresentar colorações variadas, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem.
Desirae Hayes-Vitor/Unsplash
Ao contrário de ratos e baratas, as lagartixas não são consideradas transmissoras diretas de doenças perigosas para os seres humanos.
wikimedia commons/Adventurous36
No entanto, como qualquer animal, elas podem carregar microrganismos em sua pele ou fezes. Algumas espécies têm Salmonella, uma bactéria que pode causar infecções intestinais em humanos se houver contato com suas fezes, por exemplo.