Morte de Isabel Veloso comove a web: Entenda o perigo do excesso de magnésio que levou a influenciadora para a UTI
O marido de Isabel, Lucas Borbas, comoveu a web falando da dor intensa e postou: "Construímos um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho?, afirmou.
Ele disse que, apesar de ?doer respirar? e ?doer existir?, seguirá em frente honrando a memória da mulher. ?Aqui, eu sigo, por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos?.
Em 11 de dezembro de 2025 o marido disse que não estava mais conseguindo manter o apartamento em Cascavel por causa de tantas idas a Curitiba, para ficar com a mulher internada.
Devido à gravidade, ela precisou ser intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois, ela saiu do tubo, mas sempre com cuidados intensivos.
A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue.
Este mineral é vital para várias funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou, quando necessário, por suplementos.
As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática);
Ou também podem provocar sintomas como náuseas, confusão mental, problemas respiratórios e instabilidade da pressão arterial.
Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave.
Isabel Veloso apresentava fatores que aumentavam o risco para o problema ? entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro.
Ao longo do seu tratamento, Isabel enfrentou diversas complicações, incluindo pancreatite, hepatite, problemas na vesícula e um cisto hemorrágico.