Trump ameaça anexar a Groenlândia “do jeito difícil”
Por Flipar
Trump justificou a medida como essencial para impedir a presença de potências rivais, como Rússia ou China, no estratégico território ártico rico em minerais e com importância militar crescente
Reprodução do Instagram @realdonaldtrump
A proposta gerou forte reação internacional: líderes da Groenlândia e da Dinamarca rejeitam qualquer negociação sobre soberania, insistindo que o futuro da ilha deve ser decidido pelos próprios groenlandeses, e aliados europeus alertam que uma ação forçada poderia comprometer a Otan.
Julian Herzog wikimedia commons
Mesmo assim, Trump confirmou que avalia diversos cenários, incluindo opções diplomáticas ou até o uso de força caso não consiga um acordo voluntário.
Heje wikimedia commons
A Groenlândia passou a operar em 2025 com um novo aeroporto internacional em Nuuk, capital do país, marcando uma transformação na conexão do território ártico com o resto do mundo.
divulgação/Visit Nuuk
Com uma pista de 2.200 metros, o aeroporto foi projetado para permitir a chegada de aviões maiores. A principal companhia local a operar no aeroporto de Nuuk é a Air Greenland, com voos para Copenhague (Dinamarca) e Reykjavik (Islândia).
wikimedia commons Quintin Soloviev
No Aeroporto de Nuuk operam Air Greenland (a principal e bandeira local), Icelandair, Scandinavian Airlines (SAS) e United Airlines, com voos sazonais e regulares conectando destinos na Europa, nos Estados Unidos e dentro da Groenlândia.
DirkDanielMann pixabay
A Air Greenland realiza a maioria das rotas domésticas e algumas internacionais, enquanto Icelandair e SAS oferecem ligações sazonais da Europa, e United Airlines opera voos diretos sazonais entre os EUA (principalmente Newark) e Nuuk, fortalecendo o acesso transatlântico ao país ártico.
divulgação/Oscar Scott Carl
Antes desse aeroporto, turistas que visitavam a Groenlândia precisavam desembarcar em cidades menores como Kangerlussuaq (foto) e Narsarsuaq, antigas bases militares da Segunda Guerra Mundial.
wikimedia commons r Christof46
Além do aeroporto de Nuuk, mais dois aeroportos devem ser inaugurados na Groenlândia em 2026, em Ilulissat (foto) e Qaqortoq, facilitando os deslocamentos em um país com apenas 90 km de estradas asfaltadas.
wikimedia commons patano
Apesar de sua proximidade geográfica com o continente americano, a ilha é politicamente e historicamente associada à Europa, uma vez que é um território autônomo da Dinamarca.
John Unsplash
Com uma população de aproximadamente 56 mil habitantes, a maioria vivendo na costa sudoeste, a Groenlândia é uma das regiões menos povoadas do mundo.
Domínio público
O território da Groenlândia foi colonizado pela primeira vez por vikings no século X, liderados por Erik, o Vermelho. Posteriormente, foi incorporada à Noruega e, em 1814, passou para o controle dinamarquês.
flickr - Thomas Leth-Olsen
Em 1979, o país conquistou autonomia política, e em 2009, ampliou seus poderes de autogoverno, embora questões de defesa e política externa ainda sejam geridas pela Dinamarca.
wirestock/Freepik
Essa camada é a segunda maior reserva de gelo do planeta, perdendo apenas para a Antártida, e seu derretimento tem implicações significativas para o aumento do nível do mar.
Rey Emsen Unsplash
A população da Groenlândia é pequena e concentra-se principalmente na costa oeste. A maioria dos habitantes são inuítes, descendentes dos primeiros colonos.
flickr - David Stanley
Os locais têm preservado tradições culturais, como a pesca, a caça de focas e baleias, e a confecção de roupas de pele para enfrentar o frio intenso.
Reprodução/YouTube
A capital, Nuuk, com cerca de 20 mil habitantes, é o maior centro urbano, onde se concentram atividades econômicas e culturais.
wikimedia commons Kert Martma
Economicamente, a Groenlândia depende da pesca, especialmente do camarão e do halibute, além da extração de minérios, que são abundantes na região.
reprodução/youtube
Nos últimos anos, o interesse internacional na ilha tem crescido devido ao seu potencial em recursos naturais, incluindo petróleo, gás e minerais raros, como ouro, platina e urânio.