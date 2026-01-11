A menor igreja da América Latina: saiba o seu tamanho
Por Flipar
O espaço comporta no máximo três pessoas por vez, tornando a visita peculiar e silenciosa. Cada detalhe foi pensado para caber nesse espaço reduzido.
reprodução/ tripadviser
O interior da capela é decorado com desenhos à tinta delicados e expressivos da artista Caturra, que retratam a fé e a simplicidade de São Francisco de Assis.
reprodução/ facebook
Já na parte externa, um mosaico colorido e simbólico, criado por Sérgio Honorato, dá identidade visual e convida à contemplação.
reprodução/ tripadviser
Além disso, duas esculturas do artista Galante, de Criciúma, complementam o espaço interno, trazendo profundidade espiritual e beleza artística ao pequeno templo.
reprodução/ tripadviser
Movido por sua devoção e sensibilidade estética, o artista Nicola Gava idealizou um espaço que harmonizasse fé, arte sacra e o ambiente natural, transformando apenas quatro metros quadrados em um templo de contemplação e beleza.
reprodução/ instagram
A escolha do terreno teve significado espiritual, com árvores que simbolizam paz, sabedoria e vida. A construção ocorreu ao lado de uma figueira e oliveiras.
Reprodução/tripadviser
Durante a limpeza do terreno, surgiram elementos naturais que tornaram o ambiente ainda mais acolhedor e místico, como fontes de água e pedras naturais.
A construção usou materiais simples e sustentáveis, como pedra, madeira, cerâmica e vidro. Ele refletiu a humildade de São Francisco e a rusticidade da região.
Reprodução
Empresas e moradores contribuíram com itens como o sino, o piso e esculturas sacras. Essa união fortaleceu o vínculo entre arte e comunidade, transformando o templo em um símbolo coletivo de fé e identidade cultural.
Reprodução/tripadviser
O sino e o piso foram doados por empresas. Cada elemento decorativo tem uma história, reforçando o caráter coletivo e afetivo da construção.
Reprodução/instagram
Responsável pelo santuário, Albertino Ferreira, o ?Beto?, relata que muitos visitantes fazem pedidos e relatam graças recebidas após visitar a capela.
reprodução /instagram
?A nossa região é conhecida por figueiras, não por oliveiras. Por isso, quando descobri água e pedras tão bonitas, percebi que seria o lugar perfeito?, afirmou Beto.
reprodução/ tripadviser
O Aguaí Santuário Ecológico, em Siderópolis (SC), oferece uma experiência espiritual e natural única, com acesso à menor igreja da América Latina. Os ingressos custam R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças de 4 a 11 anos e idosos.
reprodução/ tripadviser
A capela encanta visitantes de todos os perfis, desde devotos até amantes da arte e da arquitetura. Rodeada por natureza, oferece uma experiência espiritual única em meio à beleza ecológica de Siderópolis.