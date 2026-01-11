Sabor e doçura: aproveite tudo o que as tâmaras oferecem
Por Flipar
Veja, então, como as tâmaras podem ser incorporadas à sua alimentação e como elas podem melhorar sua qualidade de vida.
Youtube/cozinharcomestilo637
Originárias da tamareira, uma planta encontrada no Oriente Médio e no Norte da África, as tâmaras são naturalmente doces, tornando-se uma excelente alternativa para adoçar alimentos.
Imagem de Bzee Sun por Pixabay
Elas são ricas em minerais como potássio, magnésio e cálcio, além de contarem com fibras, proteínas e vitamina C.
Youtube/
Dose de Saúde
Incluir tâmaras na sua dieta é, portanto, simples e versátil. Aqui estão algumas maneiras de utilizá-las:
Youtube/Liliannutri
Adicionar tâmaras em 'smoothies' é um jeito simples de elevar o sabor e a nutrição de sua alimentação. Para prepará-lo, basta combinar tâmaras com frutas como banana, morangos ou espinafre, e adicionar um líquido de sua escolha, como leite de amêndoas ou água de coco.
Youtube/Saúde no Prato | Ana Carolina Nutricionista
Você também pode fazer pastas de tâmaras, que podem ser usadas como recheio ou complemento em diversas receitas, tanto doces quanto salgadas.
Youtube/
Sofia - Criar Comer Crescer
As tâmaras podem ser um excelente substituto do açúcar em receitas de panificação. Quando trituradas, elas se transformam em uma pasta doce que pode ser facilmente incorporada em receitas de pães, bolos e biscoitos.
Youtube/Lucas Piubelli
Adicionar tâmaras a saladas é outra boa ideia, combinando bem com folhas verdes, nozes e queijos. Elas oferecem uma textura mastigável e são ricas em fibras, equilibrando sabores e aumentando a saciedade.
Youtube/PItada
As tâmaras também servem como lanches práticos e fáceis de transportar. São uma excelente fonte de energia, podendo ser combinadas com nozes ou iogurte.
Divulgação/Horta da Vovó
Mas atenção! As tâmaras possuem alta concentração de açúcares naturais. Assim, é crucial que diabéticos consumam a fruta com moderação para evitar picos de glicemia.
Youtube/cozinharcomestilo637
Antes de incluí-las na dieta, é recomendável consultar um profissional de saúde. Em porções pequenas, as tâmaras podem fornecer nutrientes importantes sem grandes variações nos níveis de glicose.
freepik
Além de seus benefícios como adoçante, as tâmaras são ricas em compostos bioativos como carotenoides, flavonoides e taninos, que têm ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce, câncer e problemas cardíacos.
Youtube/Dose de Saúde
O alto teor de fibras, como pectina e lignina, não só ajuda na hidratação das fezes, mas também combate a prisão de ventre, promovendo um bom funcionamento intestinal.
Pixabay
As propriedades antioxidantes e bactericidas da tâmara ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal, essencial para a saúde digestiva.
Youtube/
Dose de Saúde
Elas também contêm boas quantidades de potássio e magnésio, minerais essenciais para a contração muscular e que favorecem o aumento da massa muscular.
Youtube/
Dose de Saúde
Em resumo, as tâmaras são uma fruta extremamente nutritiva que pode substituir o açúcar refinado de forma saudável.
Freepik
Ao incorporá-las em sua dieta, você não apenas adoça suas refeições, mas também nutre seu corpo com uma variedade de compostos benéficos.