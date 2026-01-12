Universidade mais prestigiada do mundo dá a dica do café da manhã ideal
Por Flipar
Para isso, ela deixou claro que entende o ritmo intenso da vida de cada pessoa na atualidade e trouxe ideias simples. O foco é cobrir os nutrientes essenciais para começar o dia e encher-se de energia de forma saudável.
Imagem de StockSnap por Pixabay
A pesquisadora ressalta que um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.
Divulgação
O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.
Imagem de forwimuwi73 por Pixabay
Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.
Divulgação Hotel Shalati café
Tello resume o que considera alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.
Jacques David/Pixabay
Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.
Imagem de -Rita-und mit por Pixabay
O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.
Freepik
O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.
Freepik
O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.
Juraj Varga por Pixabay
A Dra. Monique Tello compartilha seu café da manhã preferido, que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Nesta composição, ela traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.
imagem gerada por i.a
Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.
Youtube/BRUNA CARVALHO TV
Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.
Freepik
As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.
Reprodução/
Guide for the Traveler
O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.