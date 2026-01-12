Maior lago subterrâneo do mundo fica em região pouco explorada
Por Flipar
O lago foi descoberto em 2021, mas, na época, os pesquisadores não tinham os equipamentos necessários para medir suas dimensões com precisão.
freepik/wirestock
Somente em 2024, com apoio da Fundação Neuron, foi possível fazer a medição completa, e por isso o lago recebeu o nome da instituição.
divulgação
Inicialmente, a equipe tentou medir o local com um medidor a laser comum, mas não deu certo porque a distância era maior do que o limite de 100 metros que o aparelho alcançava.
wikimedia commons Tommology
Em seguida, com o uso de drones e da tecnologia LIDAR, eles conseguiram mapear toda a área ao redor do lago.
wikimedia commons/David Monniaux
Ao investigar, encontraram um abismo com mais de cem metros de profundidade, que levava a um sistema de cavernas com águas termais.
Licya Puleio/Pixabay
?É algo que pode ter um impacto enorme na compreensão dos ecossistemas subterrâneos e dos processos geológicos?, destacou Marek Audy, especialista em espeleologia (ciência que estuda cavidades como cavernas e grutas).
wikimedia commons/Wadsley02
Em entrevista ao National Geographic CZ, Audy afirmou que o grupo quer voltar ao local futuramente para descobrir ainda mais.
Gérard JAWORSKI/Pixabay
?Queremos observar outras partes da caverna, aprender mais sobre a geologia e a biologia desta área?, disse.
wikimedia commons/Wadsley02
A divisa entre a Albânia e a Grécia é uma área marcada por conflitos políticos que já duram mais de cem anos, o que limita bastante o trabalho de cientistas e exploradores em geral.
wikimedia commons/Kolomaznik
A fronteira tem aproximadamente 282 km de extensão e atravessa várias regiões montanhosas e vales, sendo um ponto de conexão entre os Bálcãs e o Mediterrâneo.
wikimedia commons/Kolomaznik
A região tem uma longa história de disputas. Durante a Guerra dos Bálcãs (1912-1913) e a Primeira Guerra Mundial, houve mudanças territoriais e disputas entre os dois países.
Youtube/World Wild Hearts
Na Segunda Guerra Mundial, a Albânia, ocupada pela Itália, foi usada como base para a invasão da Grécia em 1940, resultando na Guerra Greco-Italiana.
Youtube/Drone Snap
Atualmente, a Grécia é um dos principais parceiros econômicos da Albânia, e ambos os países são membros da OTAN, colaborando em diversas áreas.