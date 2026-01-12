Jessie Buckley fatura o Globo de Ouro e consolida favoritismo ao Oscar 2026
Por Flipar
No discurso, Jessie agradeceu aos 400 figurantes da produção. Ela competia com Jennifer Lawrence ("Morra, Amor"), Renate Reinsve ("Valor Sentimental"), Julia Roberts ( "Depois da Caçada"), Tessa Thompson ( "Hedda") e Eva Victor ("Sorry, Baby")
Reprodução TV Globo
Em 2008, Jessie participou do programa de talentos "I'd Do Anything", da BBC, e foi a vice-campeã do reality show. A experiência lhe deu visibilidade e mostrou sua capacidade de interpretar personagens complexos. Mesmo sem vencer, conquistou público e críticos. A partir daí, sua carreira começou a ganhar ritmo.