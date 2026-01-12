Globo de Ouro: Saiba de onde vem a tradição do tapete vermelho, símbolo de fama e prestígio
Por Flipar
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e ? pela 1ª vez na história ? Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
Divulgação
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de ?Central do Brasil?.
Divulgação
Nas categorias de TV, a série ?Adolescência? foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
Divulgação
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
Reprodução
Entre os filmes, ?Uma Batalha Após a Outra? também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Divulgação/Warner Bros. Pictures
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Reprodução
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
Freepik
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Moshe Harosh/Pixabay
Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.
Achim Scholty/Pixabay
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme "Robin Hood", no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.
Freepik/rawpixel.com
Desde 1961 ? quando usou o tapete vermelho pela primeira vez ?, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.