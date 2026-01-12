Museu do Fracasso exibe produtos que deram errado

Esses produtos que não deram certo inspiraram o "Museum of Failure" ("Museu do Fracasso", em potuguês), criado pelo psicólogo Samuel West.
Outros itens inusitados do museu incluem a antiga linha de refeições congeladas da Colgate, lançada em 1960. Veja outros produtos curiosos que fazem parte do acervo do "Museu do Fracasso"!
Máscara rejuvenescedora: Lançada em 1999, a "Rejuvenique Facial Toning Mask" prometia rejuvenescimento por meio de microchoques elétricos no rosto.
Apesar da propaganda com a atriz Linda Evans, usuários relataram dor, vermelhidão e desconforto. A máscara nunca teve eficácia comprovada nem aprovação da FDA, e seu visual assustador só reforçou sua má reputação.
O produto foi descontinuado no mesmo ano e entrou para a categoria "O que eles estavam pensando?!" do museu.
Pringles do "piriri": Nos anos 1990, aproveitando a moda das dietas com poucas calorias, a Pringles lançou a versão Fat-Free, feita com o aditivo Olestra, que substituía a gordura e prometia metade das calorias da batata original.
Diante das reações negativas, o produto foi descontinuado em 1999, e o Olestra acabou proibido em países como Reino Unido e Canadá.
Relançado em 2004 após o sucesso do programa "O Aprendiz", mesmo com regras simplificadas e forte uso da imagem de Trump, o jogo não vendeu bem e tornou-se um fracasso comercial.