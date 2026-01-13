A ascensão de EJAE: De rejeitada a vencedora do Globo de Ouro
Por Flipar
?Golden? integra a trilha sonora do filme de animação ?Guerreiras do K-Pop?, que também venceu como Melhor Animação. Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o longa acompanha um grupo feminino que concilia a carreira musical com missões secretas contra ameaças sobrenaturais.
Divulgação
Em seu discurso de agradecimento, EJAE, uma das compositoras da canção e voz cantada da personagem Rumi, relembrou os dez anos de tentativas frustradas para se tornar uma idol.
Reprodução Youtube
O reconhecimento por ?Golden?, que já havia sido premiada no Critics Choice Awards, marcou uma virada decisiva em sua trajetória profissional. A artista dedicou a conquista a pessoas que enfrentam portas fechadas e reforçou a ideia de que rejeição pode significar redirecionamento.
Reprodução Youtube
EJAE, nome artístico de Kim Eun-jae, nasceu em 6 de dezembro de 1991, em Seul, na Coreia do Sul. Ela iniciou sua formação musical ainda jovem ao ingressar no sistema de treinamento de idols da SM Entertainment, uma das maiores agências do K-Pop.
Reprodução Instagram /@ejae_k
Durante cerca de uma década como trainee, EJAE estudou canto, dança e performance, mas não estreou como integrante de um grupo idol. Após esse período, transferiu seus estudos para a Tisch School of the Arts, da New York University.
Reprodução Instagram /@ejae_k
A carreira profissional de EJAE se consolidou nos bastidores da indústria musical, com atuação como compositora e produtora.
Reprodução Instagram /@ejae_k
Ela escreveu músicas para diversos artistas e grupos de K-pop, como ?Psycho?, do Red Velvet.
Reprodução Youtube
Entre outros créditos, constam ?Drama? e ?Armageddon?, do aespa, ?So Cynical (Badum)?, do LE SSERAFIM, ?Last Waltz?, do TWICE, e ?O.O? e ?DICE?, do NMIXX.
reprodução instagram
Em abril de 2025, foi anunciado que EJAE participaria da trilha sonora de ?Guerreiras do K-Pop?, da Netflix, tanto como compositora quanto como voz cantada de personagens do filme.
Divulgação
Ela admitiu ter hesitado, inicialmente, em assumir o papel vocal. Acostumada a atuar nos bastidores, a decisão veio da familiaridade com o material, já que conhecia profundamente as músicas que havia escrito.
Reprodução Youtube
EJAE também detalhou os desafios de criar letras que funcionassem dentro da narrativa do filme e no mercado pop. Segundo a artista, a equipe criativa enviava orientações detalhadas sobre sonoridade, falas dos personagens e palavras específicas que deveriam constar nas canções.
Divulgação
Nesse projeto, ela coassinou várias faixas da trilha sonora, entre elas ?Golden?, ?How It?s Done? e ?Your Idol?.
Reprodução Instagram /@ejae_k
Durante as gravações de ?Golden?, foi incentivada a alcançar o registro vocal mais alto possível, algo que descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo.
Reprodução Youtube
Apesar disso, o sucesso do filme e da música, que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar ?Golden? ao vivo em diversas ocasiões, incluindo o programa ?The Tonight Show Starring Jimmy Fallon?.
Reprodução Youtube
A canção também recebeu cinco indicações ao Grammy 2026, incluindo Canção do Ano, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Gravação Remixada. A trilha sonora do filme também concorreu na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para Mídia Visual.
Divulgação
Em outubro de 2025, EJAE assinou contrato com a agência WME e lançou seu primeiro single solo, ?In Another World?, no mesmo período.