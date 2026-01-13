Fenômeno global, Bad Bunny já superou números de Taylor Swift e Shakira; veja
Por Flipar
Em apenas 12 shows, o artista arrecadou 107 milhões de dólares (cerca de R$ 576 milhões), superando marcas históricas de ícones como Shakira e Karol G.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A estreia aconteceu no Caribe, com duas apresentações na República Dominicana, que reuniram mais de 64 mil pessoas e renderam US$ 7,9 milhões.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
No México, Bunny realizou oito shows esgotados no Estadio GNP Seguros, atraindo 518 mil espectadores e arrecadando US$ 86,7 milhões, com média superior a US$ 10 milhões por noite ? um feito inédito no estádio.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Apesar de Shakira ter vendido mais ingressos no total em 12 datas no mesmo local, o porto-riquenho a superou financeiramente, mesmo com menos apresentações.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A nova etapa começa agora na América do Sul, com shows no Chile e no Brasil, e ainda restam cerca de 75% da turnê mundial, incluindo estreias na Austrália, Japão e Europa.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Mantido o ritmo atual, a expectativa é que Bad Bunny supere sua própria turnê de 2022, na qual arrecadou US$ 314 milhões, consolidando a Debí Tirar Más Fotos como a maior turnê de sua trajetória.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
Divulgac?a?o
O primeiro grande impulso veio com o single ?Soy Peor?, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, "X 100PRE", seguido por projetos impactantes como "YHLQMDLG" e "El Último Tour del Mundo".
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
"El Último Tour del Mundo", inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série "Narcos", da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.
Reprodução
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez ? ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 ? batendo artistas pop globais como Taylor Swift.