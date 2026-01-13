Visita indesejada: pesquisa aponta de que países são os ‘piores turistas do mundo’
Por Flipar
O estudo ouviu cerca de 4,5 mil profissionais da rede hoteleira em 27 países para entender como turistas são percebidos durante estadias em hotéis ao redor do mundo.
user32212/Pixabay
De acordo com os hoteleiros entrevistados, alguns grupos de visitantes acabam deixando uma impressão menos positiva.
Mircea Iancu/Pixabay
Espanhóis ? Embora sejam considerados extrovertidos e cordiais, muitos profissionais relatam comportamentos indelicados vindos dos espanhóis.
Pexels/Natasa Dav
Foram citados fatores como excesso de barulho, impaciência e menor atenção às normas de etiqueta, o que pode gerar desconforto em ambientes compartilhados.
Siggy Nowak/Pixabay
Gregos ? Logo em seguida, vem os gregos, frequentemente descritos como exigentes e propensos a reclamações.
Y. C. LO/Pixabay
Hoteleiros apontam que os gregos tendem a apresentar menor tolerância às normas internas dos hotéis, como regras de silêncio, horários e cuidados com áreas comuns, tornando a convivência mais delicada.
runnyrem/Unsplash
Por fim, o levantamento destacou que a conduta individual dos viajantes acaba impactando diretamente a imagem de seus países de origem.
Unsplash/JESHOOTS
Além do estudo da TNS Infratest para a Expedia, outras pesquisas mostram mais três nacionalidades que costumam aparecer em listas de "turistas difíceis" por comportamentos específicos: britânicos, chineses e russos.
Anna/Unsplash
Os russos, por sua vez, são vistos negativamente em alguns países europeus, sobretudo no Norte da Europa. Algumas reclamações são sobre a falta de sorrisos ou agradecimentos.