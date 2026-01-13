Robbie Williams revela que está com problemas de visão por causa de remédios para emagrecer
Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer. Robbie disse acreditar que as injeções possam estar relacionadas ao quadro, e não a fatores ligados ao envelhecimento.
Pesquisas divulgadas em 2025 na revista JAMA Ophthalmology analisaram usuários de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, e nove participantes desenvolveram quadros capazes de levar à cegueira.
Contudo, não há confirmação de que o caso do cantor tenha a mesma origem observada nesses estudos clínicos.
Robbie revelou que consultou sua oftalmologista, mas não mencionou o uso do remédio porque ainda não havia feito a associação entre o medicamento e a alteração visual, e afirmou que sua prescrição de óculos precisou ser atualizada após a piora registrada nos últimos meses.
A seguir, conheça mais sobre Robert Peter ?Robbie? Williams, nascido no dia 13 de fevereiro de 1974, na cidade de Stoke-on-Trent, Inglaterra, e que, com apenas 16 anos, alcançou sucesso ao ingressar no grupo pop Take That.
Em 1997, lançou ?Life Thru a Lens?, seu primeiro álbum solo, que apresentou ?Angels?, uma das músicas mais marcantes de sua discografia.
No final dos anos 1990, lançou ?I?ve Been Expecting You?, trabalho que consolidou sua posição como artista solo com músicas como ?Millennium? e ?She?s the One?.
Em 2002, lançou Escapology, um de seus discos mais bem-sucedidos, que apresentou o single ?Feel?, uma das músicas mais escutadas da sua carreira.
Ao longo da carreira, Robbie lançou mais de dez álbuns, vendeu mais de 75 milhões de cópias e se tornou um dos artistas solo britânicos de maior repercussão mundial.
Entre suas músicas mais conhecidas estão ?Let Me Entertain You?, ?Rock DJ?, ?Supreme? e ?Candy?.
O cantor recebeu duas indicações em 2003: uma para Best Long Form Music Video com o DVD ?Live at the Albert? e outra para Best Short Form Music Video com ?My Culture?.
Robbie detém ainda um recorde de 18 Brit Awards, sendo 13 em carreira solo e cinco com o Take That. Entre as principais conquistas nesse prêmio estão o Icon Award, o prêmio de Contribuição Excepcional para a Música e quatro vitórias como Melhor Artista Solo Masculino.
Em 2024, estreou o filme biográfico ?Better Man ? A História de Robbie Williams?, dirigido por Michael Gracey, que retrata sua ascensão, seus desafios pessoais e seu percurso artístico.
Williams é casado com a atriz americana Ayda Field desde 2010 e é pai de quatro filhos: Theodora, Charlton, Colette e Beau.
O cantor já revelou ter enfrentado depressão e ter recebido diagnóstico de escorbuto durante um período difícil de sua vida.