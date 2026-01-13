Uma vez por ano, lata da Coca-Cola fica azul no Brasil
Por Flipar
É que o Festival de Parintins, no Amazonas, tem uma disputa acirrada entre dois bois: o o Boi Caprichoso (azul) e o Boi Garantido (vermelho). Para homenagear a festa dando atenção a ambos os competidores, a Coca-Cola circula pela cidade na cor normal (vermelha), mas também na versão exclusiva azul.
Montagem sobre imagens do Instagram @parintinsoficial
Agora, conheça a história da Coca-Cola. A empresa fabrica um refrigerante feito à base de noz de cola, uma fruta rica em cafeína e comum na África Ocidental e na Indonésia. A semente também tem função estimulante e relaxante.
Kwameghana/wikiedia commons
Em maio de 1886,o farmacêutico americano John Pemberton criou uma fórmula de remédio para dor de barriga, um problema que estava em alta nos Estados Unidos na época.
- Divulgação/The Coca-Cola Company
Além da noz de cola, Pemberton colocou folhas de coca, extrato da fruta, óleo de limão, óleo de lima, coentro, açúcar, entre outros. Num primeiro momento, toda a mistura ficou conhecida como sabor 7X.
Divulgação/The Coca-Cola Company
Após a sua morte, a fórmula do sabor 7X ficou com o seu contador, Frank Robinson. Frank, aliás, rebatizou para Coca-Cola e escreveu o logotipo com a própria mão.
- Divulgação/Coca-Cola Brasil
Ele a vendeu para o empresário e político Asa Griggs Candler, que também foi prefeito de Atlanta. O valor? U$2,3 mil. Hoje, isto equivale a cerca de 10 mil reais, tirando a inflação acumulada.
Dominio publico/wikimedia commons
A venda foi em 15 de janeiro de 1889. Ou seja, há 134 anos. E o que ninguém imaginava é que aquilo mudaria para sempre a humanidade.
- Divulgação/Coca-Cola Brasil
Asa começou a transformar o líquido em um fenômeno mundial. Primeiro, ele patenteou a marca Coca-Cola, depois criou a The Coca-Cola Company, que hoje tem vários refrigerantes pelo mundo.
Divulgação/Shoppe
Apesar disso, segundo vários especialistas, o diferencial foi Asa investir pesado em marketing. Ele, por exemplo, investiu demais em publicidade e até distribuiu algumas gratuitamente, tudo para que o público americano conhecesse a marca.
- Divulgação/Coca-Cola Brasil
Asa também criou vários produtos com a logo da Coca-Cola estampada, além de distribuir brindes. Outra estratégia foi abrir várias fábricas pelos EUA, o que facilitou demais a distribuição e comercialização do produto.
- Divulgação/Coca-Cola Brasil
O que é um fato na história da Coca-Cola, infelizmente, é que ela já usou cocaína, uma droga ilícita em quase todo o mundo, na fórmula.
Zxc - wikimedia commons
A Coca-Cola fez, faz e certamente fará tanto sucesso que inspirou a criação de vários outros refrigerantes à base de cola. A americana Pepsi-Cola é a mais conhecida.
reprodução wikimedia commons
Cuba Cola, Schin Cola (esta não existe mais), Open Cola, RC Cola e Ice Cola são outros refrigerantes que se inspiram na Coca.
Divulgação
Em 2024, a Coca-Cola ocupou a 7ª posição no ranking das marcas mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 61.2 bilhões. Já no ranking das empresas mais admiradas, a Coca-Cola alcançou a 12ª posição da Fortune 2025.