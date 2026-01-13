Diferentes e curiosos tipos de nuvens; entenda as curiosas formaÃ§Ãµes

Por Flipar
As nuvens sÃ£o compostas principalmente por gotÃ­culas de Ã¡gua ou cristais de gelo. TambÃ©m contÃªm pequenas partÃ­culas chamadas nÃºcleos de condensaÃ§Ã£o, como poeira, sal marinho e fumaÃ§a. Em algumas nuvens, existem gases e partÃ­culas poluentes.
Nuvens na atmosfera - NASA
As nuvens aparecem brancas porque as gotÃ­culas de Ã¡gua e cristais de gelo espalham a luz solar em todas as direÃ§Ãµes. Como a luz contÃ©m todas as cores, esse espalhamento uniforme faz com que elas pareÃ§am brancas quando vistas de baixo ou de longe.
Imagem de Elisa por Pixabay
Nuvens escuras indicam maior densidade ou espessura, bloqueando parte da luz solar. Quando hÃ¡ maior concentraÃ§Ã£o de Ã¡gua ou gelo, a luz nÃ£o atravessa tÃ£o facilmente, fazendo a base parecer cinza ou preta, especialmente em nuvens de tempestade.
-Imagem de Manfred Richter por Pixabay
As nuvens podem comeÃ§ar a se formar prÃ³ximas ao solo, em altitudes muito baixas, como no caso do nevoeiro. Em geral, as nuvens troposfÃ©ricas comeÃ§am a aparecer a partir de 100 metros, dependendo da regiÃ£o e das condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas.
flickr Richard
Nuvens podem se formar atÃ© aproximadamente 18 quilÃ´metros, na tropopausa, que Ã© a camada superior da troposfera. Em algumas condiÃ§Ãµes especiais, podem ocorrer formaÃ§Ãµes em altitudes ainda maiores, como as nacaradas (20 km) e notilucentes (80 km).
Chanas Unsplash
As nuvens afetam a visibilidade, a turbulÃªncia, o consumo de combustÃ­vel e os processos de navegaÃ§Ã£o aÃ©rea. Nuvens de tempestade representam risco de ventos cortantes e granizo, enquanto as nuvens densas obrigam aeronaves a voarem acima ou ao redor delas.
ReproduÃ§Ã£o do X @BlacksWeather
Os ventos podem ajudar a formar nuvens ao transportar umidade para Ã¡reas onde o ar sobe e resfria. Eles tambÃ©m influenciam no formato e deslocamento das nuvens. Ventos fortes em alta altitude podem esticar nuvens em camadas ou formar estruturas especÃ­ficas, como cirros.
Imagem de Kris Hudson por Pixabay
RegiÃµes tropicais e zonas costeira tÃªm mais nuvens devido Ã  elevada umidade e ao movimento de ar ascendente. Exemplos incluem a AmazÃ´nia. A cidade de Manaus, por exemplo, Ã© conhecida pela chuva frequente.
Imagem de u_mitg0uorzx por Pixabay
O mesmo ocorre com as regiÃµes montanhosas, onde as nuvens tambÃ©m se formam com vigor. Ã‰ o caso do Himalaia, onde asa condiÃ§Ãµes favorecem uma formaÃ§Ã£o constante de nuvens.
Imagem de sfkjrgk por Pixabay
Desertos como o Saara e a AntÃ¡rtica possuem poucas nuvens devido Ã  baixa umidade e a padrÃµes atmosfÃ©ricos que dificultam a formaÃ§Ã£o de precipitaÃ§Ã£o. O ar seco impede a condensaÃ§Ã£o necessÃ¡ria para gerar nuvens visÃ­veis
DivulgaÃ§Ã£o LeTourneux
A chuva ocorre quando gotÃ­culas de Ã¡gua em nuvens se juntam e crescem atÃ© ficarem grandes e pesadas o suficiente para cair. O processo Ã© impulsionado pela colisÃ£o e fusÃ£o de partÃ­culas, geralmente em nuvens cumulus e nimbostratus.
Enrique por Pixabay
Os raios ocorrem principalmente em nuvens do tipo cumulonimbus, que possuem grandes diferenÃ§as de cargas elÃ©tricas entre as camadas superior e inferior. Descargas elÃ©tricas sÃ£o liberadas quando a tensÃ£o excede o limite atmosfÃ©rico, criando relÃ¢mpagos.
ReproduÃ§Ã£o do X @theinformant_x
Nuvens refletem luz solar, contribuindo para o resfriamento terrestre, mas tambÃ©m retÃªm calor, promovendo o efeito estufa. Seu impacto depende do tipo, cobertura e altitude, desempenhando papel-chave no equilÃ­brio climÃ¡tico global.
ReproduÃ§Ã£o do X @treemissions
Veja agora os principais tipos de nuvens que existem e saiba quais as caracterÃ­sticas de cada uma.
Imagem de F. Muhammad por Pixabay
Cirros - SÃ£o nuvens altas, geralmente acima de 6.000 metros, formadas por cristais de gelo. Aparecem como filamentos finos, delicados e esbranquiÃ§ados, frequentemente em formas que lembram fios de cabelo. Indicam mudanÃ§as climÃ¡ticas quando se acumulam.
Imagem de Vijaya narasimha por Pixabay
Cirrostratos - nSÃ£o vÃ©us finos e quase transparentes que cobrem grandes Ã¡reas do cÃ©u. Formados tambÃ©m por cristais de gelo, podem produzir halos em torno do Sol ou da Lua. EstÃ£o a altitudes elevadas e indicam chegada de chuva ou neve em breve.
Imagem de Ji?Ã­ Rotrekl por Pixabay
CirrocÃºmulos - Formam-se em altos nÃ­veis e parecem flocos pequenos, como "ovelhas" no cÃ©u. SÃ£o compostos por cristais de gelo, frequentemente dispostos em padrÃµes regulares. Representam condiÃ§Ãµes estÃ¡veis, sem chuvas.
Flickr Mike Finn
Altostratos - Situam-se entre 2.000 e 6.000 metros, cobrindo o cÃ©u em tons de cinza claro ou azul-acinzentado. SÃ£o mais densos que cirrostratos, podendo esconder parcialmente o Sol. Indicam chuva moderada ou neve se evoluÃ­rem.
Flickr Cesar
AltocÃºmulos -mSÃ£o nuvens mÃ©dias em formato de blocos ou "bolhas" arredondadas que se agrupam, por vezes parecendo rolos ou camadas com espaÃ§os entre elas. Indicam mudanÃ§as climÃ¡ticas prÃ³ximas e podem surgir antes de tempestades.
Flickr zaedi asri
Estratos - Localizam-se em altitudes baixas, cobrindo o cÃ©u de maneira uniforme, como um nevoeiro elevado. SÃ£o cinzentos e densos, bloqueando parcialmente a luz solar. Podem produzir chuviscos leves, mas normalmente nÃ£o causam tempestades.
ReproduÃ§Ã£o do X @MetService
EstratocÃºmulos - Formam-se em nÃ­veis baixos como massas arredondadas dispostas em camadas contÃ­nuas. Sua aparÃªncia Ã© mais irregular do que a dos estratos e frequentemente se alternam entre zonas de sombra e claridade. Geralmente nÃ£o causam chuva forte.
Simon Eugster/WikimÃ©dia Commons
Nimbostratos - SÃ£o nuvens espessas e escuras que cobrem o cÃ©u completamente em tons cinzentos. EstÃ£o associadas a precipitaÃ§Ãµes contÃ­nuas, como chuva ou neve, que podem durar horas. Podem se estender desde nÃ­veis baixos atÃ© mÃ©dios.
Flickr Stefano Zeraus
CÃºmulos - SÃ£o nuvens brancas e fofas, com bases planas e topos que se desenvolvem verticalmente. Parecem "algodÃµes" no cÃ©u e se formam em dias claros, geralmente sem precipitaÃ§Ãµes. Podem evoluir para nuvens de tempestade se crescerem muito.
NOAA Photo Library/WikimÃ©dia Commons
Cumulonimbus - SÃ£o nuvens de grande desenvolvimento vertical, parecendo "torres" com topos achatados em forma de bigorna. Associadas a tempestades, raios, ventos fortes e atÃ© tornados. Podem alcanÃ§ar altitudes acima de 15 km.
Hussein Kefel/WikimÃ©dia Commons
E um fenÃ´meno muito curioso estÃ¡ entre as formaÃ§Ãµes mais incrÃ­veis do planeta. Trata-se das Nuvens de Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rÃ¡pida e menos densa, "rola" sobre a camada inferior, criando as ondulaÃ§Ãµes.
FACEBOOK/ RACHEL GORDON

