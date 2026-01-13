Nuvens escuras indicam maior densidade ou espessura, bloqueando parte da luz solar. Quando hÃ¡ maior concentraÃ§Ã£o de Ã¡gua ou gelo, a luz nÃ£o atravessa tÃ£o facilmente, fazendo a base parecer cinza ou preta, especialmente em nuvens de tempestade.
Veja agora os principais tipos de nuvens que existem e saiba quais as caracterÃsticas de cada uma.
Imagem de F. Muhammad por Pixabay
Cirros - SÃ£o nuvens altas, geralmente acima de 6.000 metros, formadas por cristais de gelo. Aparecem como filamentos finos, delicados e esbranquiÃ§ados, frequentemente em formas que lembram fios de cabelo. Indicam mudanÃ§as climÃ¡ticas quando se acumulam.
E um fenÃ´meno muito curioso estÃ¡ entre as formaÃ§Ãµes mais incrÃveis do planeta. Trata-se das Nuvens de Kelvin-Helmholtz. Esse tipo de nuvem surge quando duas camadas de ar com diferentes densidades e velocidades se encontram. A camada superior, geralmente mais rÃ¡pida e menos densa, "rola" sobre a camada inferior, criando as ondulaÃ§Ãµes.