Dona de hit de ‘O Senhor dos Anéis’, Enya intriga os fãs por viver isolada em castelo
Por Flipar
Na adolescência, ela frequentou a Loreto Community School, onde estudou música clássica, arte, latim e aquarela.
sarah gallagher/Loreto Community School/CC BY-SA 2.0
Em 1982, Enya deixou o Clannad para seguir uma carreira solo, estabelecendo uma parceria criativa duradoura e de grande sucesso com o produtor e arranjador Nicky Ryan e sua esposa, a letrista Roma Ryan.
Wikimedia Commons/Enyapedia
O álbum que a e catapultou internacionalmente foi "Watermark", de 1988, cujo single de destaque ?Orinoco Flow? se tornou um sucesso global.