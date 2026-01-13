Essas ilhas surgem, somem e voltam a aparecer nos mapas; entenda o motivo
Um dos exemplos mais notáveis é a misteriosa Ilha Jeannette do Ártico, localizada no arquipélago das Ilhas De Long, no leste da Sibéria.
Reprodução/Pax Arctica
Descoberta em 1881 pela expedição americana liderada por George W. De Long, a bordo do navio USS Jeannette, a ilha foi nomeada em homenagem à embarcação.
Wikimedia Commons/US gov
A expedição tinha como objetivo alcançar o Polo Norte atravessando o Oceano Ártico, partindo do estreito de Bering.
Domínio Público/NASA
No trajeto, em 1881, eles descobriram uma ilha que até então não tinha sido mapeada. Sua existência, no entanto, já foi questionada devido a relatos conflitantes e dificuldades de localização em expedições posteriores.
Domínio Público
Formada por rochas vulcânicas e coberta por gelo, a ilha é inóspita e de difícil acesso, o que contribuiu para seu caráter enigmático.
Reprodução/Pax Arctica
O contexto de sua descoberta contribuiu para que fosse incluída entre as ilhas misteriosas que confundiram exploradores e cartógrafos por décadas.
Sarah N/Pixabay
Em 2009, o governo mexicano realizou uma missão oficial para encontrar a ilha, porém sem sucesso.
ZENITH LR/Pixabay
Algumas teorias que podem explicar o desaparecimento da Ilha Bermeja incluem um erro cartográfico (pode ter sido um registro incorreto em mapas antigos) ou erosão natural causada pelas correntes marítimas.
Unsplash/Aryan R
Há quem alegue que a ilha teria sido deliberadamente removida de mapas para alterar a delimitação de áreas ricas em petróleo na região do Golfo.
Wikimedia Commons/Rowen
Zalzala Koh (Paquistão): Feita de lama, rochas e gases expelidos do subsolo, a ilha surgiu em setembro de 2013 após um terremoto de 7,7 graus no Mar da Arábia, próximo à costa de Gwadar.
NASA
Relatos dão conta de que a ilha tinha cerca de 20 metros de altura e 90 metros de largura, e cheirava a gás sulfúrico devido à atividade geológica.
Unsplash/Alex
Em 2016, imagens de satélite mostraram que a ilha havia sido engolida pelo mar e voltou a ficar submersa.
NASA
Ilhas Ogasawara (ou Bonin Islands, Japão): Este é um arquipélago vulcânico a sul de Tóquio, onde atividades submarinas criam ilhas temporárias.
Domínio Público
Um exemplo é a pequena ilha de Nishinoshima, que cresceu devido a erupções em 2013 e continua ativa até hoje.
National Land Image Information (Color Aerial Photographs), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Algumas ilhas formadas por atividade vulcânica duram anos ou décadas, outras desaparecem em semanas.