Habitação no mar: Empresa planeja ‘moradias’ no oceano
?É só pensar nas empresas como SpaceX e Blue Origin, que estão enviando super ricos ao espaço?, completou.
O projeto deve possibilitar que os pesquisadores vivam debaixo d'água por até 28 dias seguidos, proporcionando acesso exclusivo às plataformas continentais em todo o mundo e a áreas mais profundas do oceano, onde se estima que 90% da vida marinha habite.
?A exploração e mapeamento do oceano ainda estão no começo, e as potenciais aplicações para a saúde que ele contém são significativas?, destacou Wolpert.
O fundo dos oceanos ainda é uma região pouco explorada pelo ser humano. Estima-se que apenas 20% das profundezas marítimas foram mapeadas. Confira outras curiosidades interessantes sobre o fundo do mar!
Abismos: O fundo do oceano não é plano, mas sim um terreno acidentado com montanhas submarinas, vulcões e vales profundos como a Fossa das Marianas, que chega a 11.034 metros de profundidade, mais do que o dobro da altura do Monte Everest!
Pressão: No fundo do oceano, a pressão pode ser mil vezes maior do que na superfície. As criaturas que vivem lá desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver nesse ambiente extremo.
Laboratório natural: Os organismos do fundo do mar podem nos ensinar muito sobre a vida em condições extremas e sobre a origem da vida na Terra. Estudá-los pode nos ajudar a desenvolver novos medicamentos, materiais e tecnologias.
Inspiração artística: A beleza e o mistério do fundo do mar inspiraram artistas e escritores por séculos. As histórias de criaturas fantásticas e aventuras em submarinos nos convidam a imaginar como seria explorar esse mundo fascinante.