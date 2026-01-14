Anedonia: Por que algumas pessoas não sentem prazer ao ouvir música
Por Flipar
A anedonia musical não significa surdez, dificuldade auditiva ou falta de interesse cultural.
imagem gerada por i.a
A pessoa ouve normalmente, reconhece ritmos e melodias, mas não experimenta emoção ou prazer.
Imagem Freepik
Pesquisas indicam que o fenômeno está ligado ao funcionamento do cérebro, especialmente à forma como diferentes áreas se comunicam. O som chega ao ouvido, é processado, mas não gera recompensa emocional.
Igor Starkov/Unsplash
Em pessoas que gostam de música, ouvir uma canção ativa o sistema de recompensa cerebral. Esse circuito libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado ao prazer e à motivação.
Pixabay
Na anedonia musical, essa conexão é enfraquecida. As áreas responsáveis pela audição funcionam bem, mas não dialogam de forma eficiente com os centros de prazer.
Pixabay
Estudos com exames de imagem mostram essa diferença claramente. O cérebro reage ao som, mas não apresenta o padrão de ativação típico de prazer musical.
Luisella Planeta LOVE PEACE por Pixabay
Estimativas apontam que entre 5% e 10% da população apresenta algum grau de anedonia musical. Ou seja, é incomum, mas está longe de ser algo excepcional.
Youtube/New York Philharmonic
A descoberta ajudou a desmontar a ideia de que gostar de música é universal. Ela reforça que o prazer musical não é automático, mas resultado de conexões cerebrais complexas.
Reprodução do Youtube
A ciência também diferencia anedonia musical de depressão. Na depressão, a perda de prazer é generalizada; já aqui, ela se limita quase exclusivamente à música.
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para identificar o quadro, pesquisadores usam questionários, testes de resposta emocional e monitoramento cerebral. Não existe um exame simples, mas um conjunto de evidências.
imagens Freepik
Até o momento, não há tratamento específico para a anedonia musical. Por não ser considerada uma doença, ela não exige intervenção médica.
Pixabay
O interesse científico está em entender melhor como o cérebro constrói a sensação de prazer. A música funciona como um modelo ideal para esse tipo de investigação.
Pixabay
Ao revelar que nem todos respondem à música da mesma forma, a ciência amplia a compreensão sobre emoções humanas. E mostra que até experiências consideradas universais podem variar de cérebro para cérebro